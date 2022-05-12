COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı

12.05.2022 10:32

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkentinde, Başbakan Hacı Murat İbrahim'in partisinin adayları kazandı.

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) başkentinde, Başbakan Hacı Murat İbrahim'in partisinin adayları kazandı.

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi rakamlarına göre BARMM başkenti Cotabato City'de belediye yönetimi el değiştirdi.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim liderliğindeki "United Bangsamoro Justice Party" (UBJP) adayları, hafta başında düzenlenen yerel seçimleri kazandı.

Sonuca göre 36 bin 151 oy elde eden Muhammad Ali Bruce Matabalao, Cotabato City Belediye Başkanlığına seçildi. Matabalao, 2021'de istifa eden kadar 3 dönem şehir meclis üyeliği görevini yürütmüştü.

Yarışa, "Nationalist People's Coalition" adayı olarak giren Frances Cynthia J. Guiani-Sayadi ise sandıkta mağlup oldu.

Sayadi, 2016'dan beri Cotabato City Belediye Başkanlığını yürütüyordu.

Diğer bölgeler

Seçimde 33 bin 50 oy kazanan Johari Abu Butch da, Cotabato City Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi.

Johari Abu Butch, 2019'da vefat eden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Birinci Başkan Yardımcısı Gazali Cafer'in oğlu.

UBJP adayları Mindanao'da nüfusları 20-70 bin arasında değişen Sultan Mastura, Barira, Pandag, Northern Kabuntalan, Upi, Datu Blah Sinsuat, Pagalungan, Buluan, Mangudadatu ve Guindulungan bölgelerinde de belediyeyi kazandı.

COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı
COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı
COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı
COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı

YORUMLAR
500
Çin Devlet Başkanı Şi, Filipinler'de devlet başkanı seçilen Marcos'u tebrik etti Çin Devlet Başkanı Şi, Filipinler'de devlet başkanı seçilen Marcos'u tebrik etti İngiltere İsveç'le Güvenlik Deklarasyonu İmzaladı İngiltere İsveç'le Güvenlik Deklarasyonu İmzaladı

Filipinler, Başbakan, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 12 Mayıs'ta dolar, 15,35 seviyelerinde alıcı buluyor
10:34 Online eğitim alanlar cayma hakkını sorunsuz kullanabilecekler! İcraya verilen tüketiciyi mahkeme haklı buldu
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
10:27 Tacize karşı öz savunma! AVM'de çalışan genç kadın kendisini gizlice kaydeden yabancı uyruklu tacizcinin telefonunu alıp kırdı
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: COTABATO CITY - Bangsamoro'nun başkentinde belediyeyi Hacı Murat'ın adayları kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement