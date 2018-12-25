Son Dakika Haberleri: Çotanak Stadı Gelecek Sezona Yetişecek

Çotanak Stadı Gelecek Sezona Yetişecek

1 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Stadı'nın gelecek yılın ikinci yarısında Giresunspor'un hizmetinde olacağını söyledi.

Çotanak Stadı Gelecek Sezona Yetişecek, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Stadı'nın gelecek yılın ikinci yarısında Giresunspor'un hizmetinde olacağını söyledi.

Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da gençlerin spora yönlendirilmeleri için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İl genelinde 25 bin lisanslı sporcu bulunduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, "Sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 8 bin gencimiz sporla tanıştı. Sporla iç içe oldu. Bu konuda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 165 personelimizle mahalle mahalle, köy köy sporun genele yayılması adına büyük çabanın içerisindeyiz." dedi.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yetenek testlerine tabi tutulduğunu ve iki yıl içerisinde yaklaşık 12 bin çocuğun testten geçirilmiş olacağına işaret eden Sarıfakıoğulları, her mahalle ve köyde etkili olacaklarını, çocukların, gençlerin zamanlarını çok daha efektif, verimli değerlendireceklerini kaydetti.

Ocak ayında olimpik yüzme havuzunun devreye gireceğini belirten Sarıfakıoğulları, "Bilindiği gibi bir yılı aşkın süredir onarım halindeydi. İnşallah ocak ayı içerisinde hizmete sunacağız. 22 bin 28 kişi kapasiteli Çotanak Stadı'mız da inşallah önümüzdeki yılın ikinci yarısında Giresunspor'umuzun hizmetinde olacak." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ise Çotanak Stadı inşaatının yüzde 73'lük kısmının tamamlandığını söyledi.

Projede ince işçilik çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Bulut, bundan sonraki süreçte sahanın çiminin serilmesi, seyirci koltuklarının yapımı ve altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini aktardı.

Bulut, gelecek sezondan itibaren Giresunspor'un karşılaşmalarını yeni statta oynamasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:46 Kaynak: AA

Spor
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