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Çotanak Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı

3 dakika önce

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı.

Çotanak Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı, System.String[]
Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı.
İçerisinde stadyum, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor.
Yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi.
Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.
Yeşil ve beyaz olmak üzere iki çeşit olması planlanan koltuklardan 6 bin 500 beyaz koltuk takılmış durumda. Beyaz koltukların tamamlanmasının ardından yeşil koltukların takılmasına başlanılacak.
Yapımında 200'ün üzerinde işçinin çalıştığı spor kompleksinin otopark ve çevre düzenlenmesi çalışmaları da başlamış durumda.
Stadyum ve havuzun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:49 Kaynak: AA
Giresun, Spor
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