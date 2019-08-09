Son Dakika Haberleri: Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı
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Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı

32 dakika önce

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın yüzde 80 oranında tamamlandığı bildirildi.

Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı, System.String[]
Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın yüzde 80 oranında tamamlandığı bildirildi.
Yeni sezon öncesi Giresun spor Kulübünü ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle görüştü.
Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, 2019-2020 sezonunda Giresunspor'a başarılar diledi.
Giresunspor'un şehrin önemli bir marka değeri olduğunu ifade eden Öztürk, bu yıl hep birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini, bu sezondan ümitli olduklarını kaydetti.
Öztürk, Çotanak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi inşaatının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bir spor yerleşkesi olacak, birçok spor branşı da burada icra edilebilecek. Bu sayede daha fazla seyirci olacak, daha konforlu ve zevk veren bir seyir ortamı olacak. Sporcularımız da hem tesis bakımından hem de destek bakımından iyi imkanlara kavuşmuş olacak. Stadyumun yüzde 80'i bitmiş durumda, koltukları yerleştiriliyor."
Stadyumun ikinci yarıya yetişmesini istediklerini dile getiren Cemal Öztürk, "Çimin ekildikten sonra belli bir süre pekişmesi lazım sporcu sağlığı açısından ama Karadeniz'deki iklim şartları diğer bölgelerdeki gibi değil." dedi.
Öztürk, ligin ikinci yarısı için stat konusunda değerlendirme yapılacağına işaret ederek, "Zemin futbol oynamaya elverişli olursa yetişir, bu konuda tereddütlü konuşuyorum, hava şartları önemli ama onun dışında yıl başında stadın geçici teslimi yapılacak." diye konuştu.
Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ise yeni sezonun başlangıcına bir hafta kaldığını anımsatarak, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, inşallah bu sene hep beraber bu yükün altından kalkabilirsek 42 yıllık özlemi bitirmek istiyoruz. İnşallah bu sene sonunda veya gelecek yılın ilk birkaç ayında stat bitiyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.
Teknik Direktör Erkan Sözeri de Giresunspor'un Süper Lig özlemini sonlandırmak için bir yola çıktıklarını vurgulayarak, "Güzel bir kadro kurduğumuza inanıyoruz. Tabii ki bu futbolda hiçbir şeyin garantisi yok ama inşallah biz bu şehre layık bir mücadelenin içerisinde olacağız, ondan endişeniz ve kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.
Cemal Öztürk, Giresunspor, AK Parti, Giresun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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