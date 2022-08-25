Akıllı saat dünyasının lideri belli oldu! - Son Dakika
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Akıllı saat dünyasının lideri belli oldu!

25.08.2022 19:56
Akıllı saat dünyasının lideri belli oldu!

Counterpoint Research, akıllı saat pazarının ikinci çeyreğindeki durumu açıklayan bir rapor yayınladı. İşte ayrıntılar...

Büyük şirketlerin kendi teknoloji ekosistemini geliştirmesiyle birlikte akıllı saat pazarı da önemli bir gelişim içinde. Counterpoint Research'te yayınlanan bir rapor, şirketlerin bu alandaki kıyasıya rekabetini gözler önüne seriyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde durum ne?

Apple, akıllı saat pazarının lideri olmaya devam ediyor

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre son bir yılda akıllı saatlere olan talepteki artış, geçtiğimiz çeyrekte de devam etti. Akıllı saat dünyası, yüzde 13'lük bir büyümeye sahne oldu. Tüm dünyada son dönemde yaşanan ekonomik düzensizlik ve çip krizi gibi etkenler bu sektörde büyük etkiler bırakmıyor.

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Pazardaki en büyük oyuncu ise Apple oldu. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir büyüme yaşasa da birinci çeyreğe göre düşüşte. Şirket, bu çeyrekte pazar payının yüzde 29,3'ünü elinde bulunduruyor. Öte yandan bir önceki çeyrekte yüzde 36'lık bir pay elinde bulunduruyordu.

Akıllı saat dünyasının lideri belli oldu!

İkinci sırada ise 9,2'lik bir yüzdeyle Samsung yer alıyor. Şirket, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik büyüme yaşarken bir önceki çeyreğe göre de küçülme yaşadı. Huawei, ABD tarafından maruz kaldığı ambargoya rağmen sektördeki yerini üst sıralarda tutmayı başardı.

Akıllı saat dünyasının lideri belli oldu!

Öte yandan en büyük akıllı saat alıcısı ABD olmaya devam etti. Ancak dikkat çeken ülkelerden birisi de Hindistan oldu. Ülke son yılda yüzde 300 büyüdü ve ABD'nin ardından ikinci sıraya oturdu. Ek olarak üçüncü sırada Çin yer alırken tüm Avrupa dördüncü sırada kendine yer buldu.

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Kaynak: Shiftdelete

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