Courtois'dan Galatasaray açıklaması

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid kalecisi Thibaout Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



La Liga'da 0-0 berabere kaldıkları Real Betis maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belçikalı eldiven, Galatasaray maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.



Thibaout Courtois'nın Galatasaray sözleri şu şekilde;



"Real Betis'i yenmeyi başaramadık ve berabere kaldık. İç sahada oynadığımız maçlarda hata yapmamız kabul edilemez bir durum. Şimdi önümüzdeki Galatasaray maçı var. O maça iyi hazırlanacağız, çünkü kazanmak zorundayız."



Real Madrid - Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba akşamı Santiago Bernabéu'da oynanacak.