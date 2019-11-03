Son Dakika Haberleri: Courtois'dan Galatasaray açıklaması
Son Dakika Spor Courtois'dan Galatasaray açıklaması

Courtois'dan Galatasaray açıklaması

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid kalecisi Thibaout Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid kalecisi Thibaout Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.


La Liga'da 0-0 berabere kaldıkları Real Betis maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belçikalı eldiven, Galatasaray maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.


Thibaout Courtois'nın Galatasaray sözleri şu şekilde;


"Real Betis'i yenmeyi başaramadık ve berabere kaldık. İç sahada oynadığımız maçlarda hata yapmamız kabul edilemez bir durum. Şimdi önümüzdeki Galatasaray maçı var. O maça iyi hazırlanacağız, çünkü kazanmak zorundayız."


Real Madrid - Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba akşamı Santiago Bernabéu'da oynanacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:57 
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