Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı - Son Dakika

Real Madrid ve Belçika Milli Takımı'nın kalesini başarıyla koruyan Thibaut Courtois, UEFA ve FIFA'ya çattı. Maç sonu SKY'a demeç veren başarılı kaleci, ""Üçüncülük maçı tamamen para için oynanan bir maç. Bu konuda dürüst olmalıyız. Oynamak için oynadık çünkü bu UEFA için ekstra bir para anlamı taşıyor." dedi.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Courtois sözlerini şöyle sürdürdü: UEFA oyuncuları umursamıyor. Onların önemsedikleri tek şey cepleri. Her yıl bir Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası... Biz asla robot değiliz! Sürekli maç sayısı artıyor, dinlenme zamanı kısalıyor ve kimse bizi umursamıyor. 12 ay en üst seviye oynadıktan sonra 3 hafta tatil yeterli değil. Konuşmazsak hiçbir şey değişmeyecek.