COVAX kapsamında 2021'in ilk yarısında yoksul ülkelere 337 milyon Kovid-19 aşısı tahsis edilecek - Son Dakika

COVAX kapsamında 2021'in ilk yarısında yoksul ülkelere 337 milyon Kovid-19 aşısı tahsis edilecek

03.02.2021 22:55
COVAX kapsamında 2021'in ilk yarısında yoksul ülkelere 337 milyon Kovid-19 aşısı tahsis edilecek, System.String[]

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirdi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Şimdiye kadar 190 ülkenin katıldığı COVAX ile Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedeflendi.

GAVI'den yapılan yazılı açıklamada, aşıların dağıtımına ilişkin geçici plan açıklandı.

Buna göre, 337,2 milyon doz Kovid-19 aşısının yoksul ülkelere şubat sonundan itibaren dağıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Sağlık çalışanları ve en savunmasız durumdaki insanlara Kovid-19 aşı uygulamasında öncelik verileceğinin altı çizildi.

GAVI'nin açıklamasında, 337,2 milyon dozluk aşının 240 milyon dozunun Hindistan Serum Enstitüsünde üretilen AstraZeneca-Oxford aşısından, 96 milyon dozunun doğrudan AstraZeneca'dan ve 1,2 milyon dozunun ise Pfizer ve BioNTech firmasından tahsis edileceği kaydedildi.

Ülkelere nüfus oranına göre aşı

Plana göre, ülkelere nüfus oranına göre aşı tahsis edilecek.

Hindistan'a 97,2 milyon, Pakistan'a 17,2 milyon, Nijerya'ya 16 milyon, Endonezya'ya 13,7 milyon, Bangladeş'e 12,8 milyon, Brezilya'ya 10,6 milyon, Kenya'ya 4,2 milyon, Sudan'a 3,4 milyon, Yemen'e 2,3 milyon ve Suriye'ye 1,02 milyon doz Kovid-19 aşısı dağıtılacağı belirtildi.

GAVI Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyar doz yeni tip koronavirüs aşısı dağıtmayı planladıklarını söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü, India, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel COVAX kapsamında 2021'in ilk yarısında yoksul ülkelere 337 milyon Kovid-19 aşısı tahsis edilecek - Son Dakika


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