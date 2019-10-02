Coveney: johnson'ın teklifi beni cesaretlendirmiyor
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İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ilerleyen saatlerde açıklayacağı Brexit planı ile ilgili raporların kendisini "cesaretlendirmediğini" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ilerleyen saatlerde açıklayacağı Brexit planı ile ilgili raporların kendisini "cesaretlendirmediğini" söyledi.
Coveney, basına yansıyan haberlerde iddia edilen İrlanda gümrükleri ile ilgili maddeler içermesi durumunda teklifin anlaşmanın temeli olmayacağını söyledi ve anlaşma ile ilgili, hüküm vermeden önce açıklamaya beklemek gereğine işaret etti.
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