Covers Filmi

Kendi kariyerini başlatmaya çalışırken bir yandan da efsanevi bir şarkıcının asistanı olarak çalışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Nisha Ganatra otururken senaryosunda Flora Greeson'ın imzacı bulunuyor. Başrollerde ise Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, June Diane Raphael ve Bill Pullman yer alıyorlar.

Yönetmen: Nisha Ganatra

Senaryo: Flora Greeson

Oyuncular: Dakota Johnson, June Diane Raphael, Bill Pullman, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr., Deniz Akdeniz, Ben Lewis , Zoe Chao, Sandra Rosko, Julia Dennis, Bianca Lopez, Erin Flannery, Diplo, Sonal Shah, Molly Malin, Jeffery Self, Rupak Ginn, Cailan Robinson, Lena Drake, Gregory Schwabe, Daisha Graf, J.C. Dickinson, Laura Buttle, Richard Allan Jones , David A. Garcia, Jayden Taylor, Ali Hill, Alexandra Vassell

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Covers

Yapımcı Firma: Working Title Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 08.05.2020



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