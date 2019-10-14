Covers Filmi

Kendi kariyerini başlatmaya çalışırken bir yandan da efsanevi bir şarkıcının asistanı olarak çalışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Nisha Ganatra otururken senaryosunda Flora Greeson'ın imzacı bulunuyor. Başrollerde ise Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, June Diane Raphael ve Bill Pullman yer alıyorlar.
Yönetmen: Nisha Ganatra
Senaryo: Flora Greeson
Oyuncular: Dakota Johnson, June Diane Raphael, Bill Pullman, Eddie Izzard, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr., Deniz Akdeniz, Ben Lewis , Zoe Chao, Sandra Rosko, Julia Dennis, Bianca Lopez, Erin Flannery, Diplo, Sonal Shah, Molly Malin, Jeffery Self, Rupak Ginn, Cailan Robinson, Lena Drake, Gregory Schwabe, Daisha Graf, J.C. Dickinson, Laura Buttle, Richard Allan Jones , David A. Garcia, Jayden Taylor, Ali Hill, Alexandra Vassell
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Covers
Yapımcı Firma: Working Title Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
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