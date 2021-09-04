Arkadaşları ile vakit geçiren Tilki, mekan çıkışında soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Konserlerden dolayı uzun süredir annemi görmüyorum. Bu süre zarfında birbirimize temas etmediğimiz için ben dışarıdayım. Kendisi gayet iyi. Hastalığı hafif şekilde atlatıyor" dedi.

Kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan ağır yorumlara ilişkin açıklama yapan Tilki, "Bana zamanında yapılan şeylerin kardeşime yapılmaması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Öte yandan Aleyna Tilki'nin rahat giyim tarzı ve renkli ojeleri de gözlerden kaçmadı.