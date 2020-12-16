Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti - Son Dakika

Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti

16.12.2020 14:25
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde 20 yıl lokantacılık yapan Ali İhsan Tükel, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalınca geçimini pazarcılıkla sağlıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde 20 yıl lokantacılık yapan Ali İhsan Tükel, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalınca geçimini pazarcılıkla sağlıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde yeniden yükselişe geçen korona virüs (Covid-19) salgını, hayatları her yönden etkilemeye devam ediyor. Bayramiç ve Edremit'te 20 yıl boyunca lokantacılık yapan ve 'Çorbacı Ali Dayı' lakabıyla tanınan Ali İhsan Tükel, korona virüsün ekonomik anlamda etkilediği isimlerden biri.

Yaklaşık 10 yıl Bayramiç'te lokanta işleten Tükel, ardından Edremit'e giderek mesleğini burada sürdürdü. Edremit'te de 10 yıl lokantacılık yapan Tükel, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Yaz aylarının gelmesiyle vaka sayılarının düşmesi ve yasakların hafifletilmesi sonrasında bu kez Küçükkuyu'da lokanta açan Tükel, kısıtlamaların geri gelmesiyle Eylül ayında iş yerini bir kez daha kapatmak zorunda kaldı.

Bayramiç ve Küçükkuyu'da pazarlarda tezgah açan Tükel, köylere de giderek satış yapıyor. Her hafta Küçükkuyu'dan Bayramiç pazarına gelen Tükel, geçimini sağlayacak parayı kazanmaya çalışıyor. Kısıtlamaların kalmasıyla birlikte yeniden işine dönmek istediğini belirten Tükel, "20 seneden beri lokantacılık yapıyorum. Bayramiç'te başladım, kapatıp Edremit'e geçtik. Edremit'te başladık ama pandemi dolayısıyla orada da kapattık. Daha sonra Küçükkuyu'da yer aldım, 3 ay sonra orayı da kapattık. Şimdi pazarlarda ekmek parasını çıkarmaya çalışıyoruz. Pazarlar ölü, kimse yok pazarlarda kimseler yok. Yapacak bir şey yok. Gidip hırsızlık yapacağımıza gene burada işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizin peşinde koşturuyoruz. Pazarda da her yere sokmuyorlar. Kayıtlı olduğun yerlere gidebiliyorsun. Lokanta duruyor, kirası işlemeye devam ediyor. Dükkan kapalı olsa da mal sahibi kirayı peşin istiyor. Allah yardımcımız olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti
Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti

Koronavirüs, Ali ihsan, Bayramiç, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı         
13:03
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei