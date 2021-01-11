Covid-19, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi - Son Dakika

Covid-19, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi

11.01.2021 11:25
Covid-19, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, toplam vaka sayısı 90 milyonu aştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, toplam vaka sayısı 90 milyonu aştı. Küresel bir salgın haline dönüşen virüs, bir yılı aşkın süredir ülkemizde ve dünyada en çok konuşulan başlık olma özelliğini sürdürürken, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, gisanddata 'COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları' verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki Covid-19'lu toplam vaka sayısı 90 milyon 279 bin 44 olarak güncellendi. Rakamlar yaklaşık 1 ay önce ile kıyaslandığında ise Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı o zaman 74 milyon 952 bin 221 olduğu kaydedildi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye'deki güncel vaka sayısının 2 milyon 326 bin 256 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye Covid-19'lu kişi sayısı ile dünyada 7'ncı sırada yer alırken, ilk sırada yer alan ülke 22 milyon 406 bin 747 vakayla ABD olarak sabit kaldı.

Ajans Press, koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece 11 gün içerisinde koronavirüs ile ilgili çıkan haber adedi 22 bin 762 olarak görüldü. Çıktığı günden bu yana farklı başlıklarla gündemde kalmayı başaran Covid-19 son zamanlarda aşının bulunmasıyla gündeme gelirken, son 3 ayda aşı çalışmaları ile alakalı 1 milyon 200 binin üzerinde haber yansıması olduğu görüldü. Yeni yıla da hızlı bir gündem ile giren ülkemizde, ilk 10 günde medyada en fazla yansıma bulan diğer başlıklar ise, ABD'de yaşanan olaylar, Whatsapp gizlilik sözleşmesi, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya alması ve Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası yaşanan gelişmeler oldu.

(İHA)

Covid-19, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi

Koronavirüs, Türkiye, Medya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19, 2021 yılında da gündemdeki rolünü kaybetmedi - Son Dakika


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