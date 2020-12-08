Covid-19'a "dur" diyen Avustralya'da hayat normale dönüyor - Son Dakika

Covid-19'a "dur" diyen Avustralya'da hayat normale dönüyor

08.12.2020 14:58
Covid-19'a

Korona virüs ile mücadelede 39. günde de yeni vak'a kaydetmeyen Avustralya şehirlerinden Melbourne, Formula 1, Avustralya Açık Tenis Turnuvaları ve Guns and Roses konseri gibi önemli organizasyonları 2021 yılı takvimine aldı.

Korona virüs ile mücadelede 39. günde de yeni vak'a kaydetmeyen Avustralya şehirlerinden Melbourne, Formula 1, Avustralya Açık Tenis Turnuvaları ve Guns and Roses konseri gibi önemli organizasyonları 2021 yılı takvimine aldı.

Avustralya'da Covid-19 salgınında en çok vaka ve ölüm oranının görüldüğü Victoria eyaletinde 39. günde de yeni vak'a kaydedilmedi. Son haftalarda alınan olumlu sonuçların ardından korona virüs nedeniyle alınan tüm kısıtlamaların büyük ölçüde esnetildiği eyalette, hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Başkent Melbourne'nin yeni yılda birçok spor ve kültür-sanat etkinliği düzenleyeceği duyuruldu. The Economist Intelligence Unit adlı araştırma şirketi tarafından 7 kez üst üste dünyanın en yaşanabilir kenti seçilen Melbourne, 2021 yılında dünyanın en büyük motor sporu organizasyonu kabul edilen Formula 1 ve tenisin en iyi sporcularının bir araya geldiği Avustralya Açık Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapacak. Melbourne'de ayrıca dünyaca ünlü rock grubu Guns And Roses konseri ve ilk olarak 1889 yılında Fransa'da sahnelenmesinin ardından dünya çapında üne kavuşan Moulin Rouge müzikali de yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

Tenisin 1 numaraları karantinaya alınacak

Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmesi gündeme gelen ancak korona virüsle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların ardından tekrar takvime alınan Avustralya Açık Tenis Turnuvasının 8 Şubat 2021' de start vereceği belirtildi. Tenis severlerin her yıl merakla beklediği, dünya yıldızlarını bir araya getiren organizasyonun detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Covid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında oyuncular 14 günlük karantinaya alınırken, karantinanın 2. gününde Covid-19 testi negatif çıkan oyuncular turnuvaya kabul edilecek ve karantina süresince antrenman yapabilecek. Testler 3-4 günde bir tekrarlanacak.

Formula 1 ve Guns and Roses konseri de Melbourne'nin 2021 takviminde

Reklam gelirleri, takipçi sayısı ve organizasyon maliyetleri gibi kriterler açısından dünyanın en büyük motor sporu organizasyonu olan Formula 1'in de 2021 takvimine alındığı bildirildi. Öte yandan kültür sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü rock müzik grubu Guns and Roses da Melbourne'de sahne alacak. Guns and Roses'in, 100 bin kişilik Melbourne Kriket Stadyum'unda imza atacağı dev konserin bilet satışına başlandı.

Korona virüs ile mücadelede 39. günde de 'sıfır' vaka kaydeden ve geçtiğimiz günlerde salgın sonrası ilk uçuşun gerçekleştiği Melbourne'de, alınan son kararlar doğrultusunda maske takma zorunluluğu kalabalık ortamlar haricinde kaldırıldı. - MELBOURNE

Koronavirüs, Avustralya, Formula 1, Melbourne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'a 'dur' diyen Avustralya'da hayat normale dönüyor - Son Dakika


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