'Covid-19'a karşı alınacak tedbirler öğrencilerin yaş grubuna uygun dille anlatılmalı' - Son Dakika

'Covid-19'a karşı alınacak tedbirler öğrencilerin yaş grubuna uygun dille anlatılmalı'

22.03.2021 11:40
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ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, okula dönüş sürecinde öğrenciler için Covid-19'a karşı alınması gereken koruyucu önlemlerle ilgili önerilerde bulundu.

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, okula dönüş sürecinde öğrenciler için Covid-19'a karşı alınması gereken koruyucu önlemlerle ilgili önerilerde bulundu. Doç. Dr. Tok, "Her okulda Covid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir. Hijyenin önemi vurgulanmalı ve bunun için alınacak tedbirler öğrencilere yaş grubuna uygun bir dille anlatılmalıdır" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, okula dönüş sürecinde öğrenciler için Covid-19'dan koruyacak tedbirler ve dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili önerilerde bulundu. Doç. Dr. Tok, her okulda Covid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisinin görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hijyenin önemi vurgulanmalı ve bunun için alınacak tedbirler öğrencilere yaş grubuna uygun bir dille anlatılmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuma dikkat edilmelidir. Sınıfta sıra değişikliği yapılmamalıdır. Hava şartları müsaitse teneffüse, bahçeye çıkılmalı, ancak temas gerektiren oyunlardan ve şakalardan sakınılmalıdır. Gerekmedikçe başka sınıflara gidilmemeli, sınıfta yüksek sesle şarkı söylemekten, bağırmaktan, başkasına doğru hapşırmaktan, öksürmekten uzak durulmalıdır. Vücut direnci güçlü tutulmalıdır. Okula temiz kıyafetle gidilmeli, gerektikçe ve en az 20 saniye su ve sabun ile yıkanmalı, gerektiğinde dezenfektan kullanılmalıdır. Eğitim araç gereçleri, yiyecek ve içecekler paylaşılmamalı, yere düşen eşyalar dezenfekte edilmelidir" diye konuştu.

'NORMAL YAŞANTIMIZA BU ŞEKİLDE DÖNEBİLECEĞİMİZ ANLATILMALI'Doç. Dr. Tok, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda güvenin oldukça önemli olduğunu söyledi. Tok, öğrencilerin korkmalarını engellemek amacıyla bile olsa yanlış bilgi verilmeden doğruların ve nedenlerinin anlatılması gerektiğini kaydederek, şöyle dedi: "Alınan tedbirlerin sağlığımız için çok önemli olduğunu, bu tedbirler ile bu süreci atlatacağımızı anlatarak işe başlamalıyız. Bu yaş grubundaki öğrenciler etrafına, arkadaşlarına ve aile fertlerine karşı ilgilidirler ve merak da ederler. Hem aile fertlerinin hem de okul personelinin çalışmalarının kendi sağlığını korumaya yönelik olduğu, anlayacakları bir dille her seferinde vurgulanmalıdır. Bu yaş grubundaki öğrenciler anne baba ile birlikte televizyonda haber izliyorlarsa, moral bozucu ve endişeye sevk edici programlardan uzak tutulmalıdır. Ortaokul ve lise öğrencileri ise, etrafıyla daha fazla ilgilidir. Neler olup bittiğinin oldukça farkındadırlar. Zaten konuyu ulaşabildikleri bütün medya araçlarından takip ederler. Sadece ailesiyle değil arkadaşlarıyla hatta öğretmenleriyle tartışır ve bilgi alışverişinde bulunur. Bize düşen gereksiz endişeye kapılmamaları için öğrencinin ulaştığı bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmek, doğru bilgiye nasıl ulaşacağı ve hangi kaynaktan edinilen bilgilerin doğru olduğu konusunda yol göstermek olmalıdır. Alınan tedbirlerin zor olmadığı ve bu tedbirlerin detayları ve nedenleri, ayrıca vücudu zinde tutmanın, yeterli uyku almanın, dengeli beslenmenin ve egzersizin önemi anlatılmalıdır. Hem alınan tedbirlerin hem de men edilen davranışların aslında sağlığımız için çok önemli olduğu vurgulanmalı ve ileride tamamen normal yaşantımıza ancak bu şekilde dönebileceğimiz anlatılmalıdır. Gerekirse daha eğlenceli bir şekilde bilgi sunumu yapılarak katılımları sağlanmalıdır."BİRLİKTE OYUN OYNAMALARI VE DEZENFEKTAN KULLANIMI

Doç. Dr. Tok, çocukların teneffüse çıktığında kaynaşmaları ve birlikte oyun oynamamalarının nasıl sağlanacağı ile ilgili de, "İlkokul çocuklarına üstteki verilen bilgiler içtenlikle ve şeffaflıkla anlatılmalıdır. Hava şartları müsaitse teneffüste bahçeye çıkarılmalı, temas gerektiren oyunlardan sakınılmalı, bağırarak veya yüksek sesle oyunlar oynanmamalı, her halde sosyal mesafe bozulmamalıdır. Ayrıca gerekmedikçe başka sınıflara ve idare odalarına gidilmemesi gerektiği anlatılmalıdır. Küçük yaş grubundaki öğrencilere hem el yıkama sırasında hem de dezenfektan kullanımında görevli personel tarafından yardım edilmeli. Yutma tehlikesine karşı, dezenfektan kullandırıldıktan sonra yalnız bırakmayıp tekrar ellerinin yıkanması da sağlanmalıdır. Ayrıca büyük yaş grubu için de lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir" diye konuştu.


'Covid-19'a karşı alınacak tedbirler öğrencilerin yaş grubuna uygun dille anlatılmalı'

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, oyunlar, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Covid-19'a karşı alınacak tedbirler öğrencilerin yaş grubuna uygun dille anlatılmalı' - Son Dakika


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