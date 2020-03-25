Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri - Son Dakika
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Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri

6 saat önce

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı alınabilecek koruyucu önlemlerden birinin, yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı alınabilecek koruyucu önlemlerden birinin, yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un adamızda da görülmesi, halk arasında panik ve endişe yaşanmasına neden olmuştur. Basın yayın organlarında ve sosyal medyada uzmanlar tarafından virüse karşı koruyucu önlemlerden ve güvenli hijyen kurallarından sıkça söz edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemi de virüsle mücadelede en etkili silahlardan biri olarak belirtilmektedir.

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN, KALİTELİ UYKU UYUYUN VE EGZERSİZ YAPIN"

Özellikle yeterli ve dengeli beslenme, kaliteli ve yeterli uyku ile ev içerisinde yapılabilecek egzersizlerle bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini belirten Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, tek yönlü beslenmenin ya da vitamin takviyeleri ile bağışıklık sistemini güçlendirmenin mümkün olmadığını ifade ettiği açıklamalarında şunları söyledi: "Bağışıklık sistemi çok kompleks bir yapıya sahiptir. Düşünüldüğünün aksine, bağışıklık sistemini güçlendirmek için belli bir "mucizevi besin" yoktur. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin bağışıklık sistemi, yeterli ve dengeli beslenen kişilere göre çok zayıftır. Tek yönlü beslenerek ya da bazı vitamin takviyelerini kullanarak bağışıklık sisteminizi güçlendiremezsiniz."

"YETERLİ VE DENGELİ BESLENME, TÜM BESİN GRUPLARINA GÜNLÜK BESLENMEDE YER VERMEKLE MÜMKÜNDÜR"

"Bağışıklık sisteminizin güçlü olması, tükettiğiniz öğünlere, aldığınız karbonhidrat, protein, yağ miktarı, vitamin ve minerallere bağlıdır" diyen Arslansoyu, hiçbir ögenin tek başına vücutta görev yapamadığının unutulmaması gerektiğini söyledi. Bazı minerallerin daha iyi emilimi için vitaminlere, bazı vitaminlerin ise emilim için yağa ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Arslansoyu, bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı yiyeceklere ya da preparatlara yönelmek yerine, yeterli ve dengeli bir beslenme programı çerçevesinde tüm besin gruplarına günlük beslenmede yer verilmesi gerektiğini belirtti.

ARSLANSOYU; "ÇEŞİTLİ VE RENGARENK BESLENİN"

"Et, yumurta ve kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler ile tam tahıl içeren gıdalar bağışıklık sisteminizin güçlü olması için tüm vitamin ve mineralleri içlerinde barındırırlar" diyen Arslansoyu, bu bağlamda çeşitli ve rengarenk beslenmeye, hazır gıdalardan uzak durmaya özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ARSLANSOYU; "GÜNDE BİR PORTAKAL YETERLİ"

Her gün yeterli miktarda alınan C vitamininin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Banu Özbingül Arslansoyu, C vitamini denince akla ilk olarak portakal geldiğini ve günde tüketilen bir portakalın, günlük C vitamini ihtiyacını karşıladığını söyledi. Bir portakal, bir adet kivi, iki adet mandalina ya da bir porsiyon brokoli ile değiştirilebilmektedir. C vitamini içeren besinlerin tüketim şekline de değinen Arslansoyu şöyle devam etti; "C vitamini erken kayba uğrayan hassas bir vitamindir. Meyveleri kesip beklettikçe, suyunu sıktıkça ya da metal bıçaklarla dilimledikçe C vitamini değerleri azalmaktadır. Bu yüzden meyve ve sebzeleri dilimledikten sonra bekletmemeli, hemen tüketmelisiniz. Besinleri nasıl tükettiğinizin, aslında ne tükettiğinizden çok daha önemli olduğunu unutmayınız."

ARSLANSOYU; "BİR KÜÇÜK BOY PATATES GÜNLÜK A VİTAMİNİ İHTİYACINI KARŞILIYOR."

C vitamini gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rolü bulunan A vitamininin en çok balık, karaciğer, süt, yumurta sarısı, ıspanak, havuç gibi besinlerde bulunduğunu söyleyen Arslansoyu, bir küçük boy patatesin günlük A vitamini ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

ARSLANSOYU; "D VİTAMİNİN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI GÜNEŞ"

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük önem taşıyan vitaminlerden bir diğeri olan D vitaminin eksikliğinde hastalıklara karşı direncin düşeceğini ifade eden Arslansoyu, "Somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar ile yumurta ve karaciğer D vitamini içeren besinlerdir. Fakat hiçbiri zengin kaynak değildir. Günlük beslenme ile D vitamini eksikliğini gidermek imkansızdır. En önemli kaynak güneştir. Güneşten çok fazla faydalanamadığımız bu soğuk günlerde doktor kontrolünde yapılacak değerlendirmelerle preparatlardan destek almanız büyük önem arz etmektedir." dedi.

Arslansoyu; "Günde bir avuç ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor."

Bağışıklık sistemini güçlendiren diğer bir grup olan B vitaminlerinin tam tahıllı gıdalarda, süt ve süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde, et ve balıkta bulunduğunu belirten Banu Özbingül Arslansoyu, ceviz, fındık, badem, ayçiçek ve zeytin yağında bulunan E vitaminin ise mutlaka her gün yeterli miktarlarda alınması gereken bir vitamin grubu olduğuna dikkat çekti. Arslansoyu, gün içerisinde yaklaşık bir avuç içi kadar tüketilecek ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumların bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Minerallerden çinkonun yine bağışıklığı güçlendirmede önemli rolü olduğunu ifade eden Arslansoyu, aynı şekilde demir, bakır ve selenyumun da bağışıklık sisteminin iyi çalışması için gerekli olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİ ÇAYI

Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin, bağışıklığını, yeşil çay, zencefil, bal, limon ve karabiberle hazırlanacak bitki çayı ile destekleyebileceğini kaydeden Arslansoyu, bitki çayının vücuda sağladığı yarara ilişkin şunları söyledi; "Siyah çayın doğada bozulmamış ve işlenmemiş hali yeşil çaydır. Bu nedenle yapısında çok fazla mineral bulunur. Çayınıza ekleyeceğiniz bal ile hem çayın lezzeti hem de antioksidan etkisi arttırılabilir. Zencefil de bal gibi iyi bir antioksidandır. Toz yerine tazesini kullanmak daha fazla yarar sağlayacaktır."

(İHA)

Koronavirüs, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:50 Kaynak: İHA

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