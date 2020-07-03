Covid-19'a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya'ya verildi - Son Dakika

Covid-19'a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya'ya verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin


Güvenli Hizmet Belgesi düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teslim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanması dolayısıyla düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Gaziantep Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz katıldı.


Törende açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yerel hizmetlerin sunumunda kalite ve standartlara azami özen gösterdiklerini belirterek "Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede, hem belediye çalışanlarımızın hem de belediyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle uluslararası standartlara da uygun olarak yürütmekteyiz" dedi.


Büyükşehir Belediyesinin kalite standartlarının yükseldiğini dile getiren Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyemiz, kalite standartları kapsamında her geçen gün hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız bütün faaliyetleri tamamen kendi personellerimiz ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE Covid- 19 Güvenli Hizmet Belgesini yerel yönetimler içerisinde ilk alan kurumun Büyükşehir Belediyemiz olması ayrı bir önem arz etmektedir. Belgemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, belgenin alınmasında emeği geçen tüm personellerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim"


Konuşmaların ardından TSE yetkilileri tarafından 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teslim edildi.


Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi TSE EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının güncel versiyonuyla denetimini başarıyla vererek yeniden belgelendirilmeye hak kazandı. Söz konusu belge de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a takdim edildi. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya'ya verildi - Son Dakika

Son Dakika

18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:21 Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
20:47
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya'ya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]