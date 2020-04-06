Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak - Son Dakika

Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak

6 saat önce

Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak Virüsü yenen hastadan alınan kan ile virüs yok edilecek Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da virüsü yenen hastalardan alınan kan İmmün Plazma ile hastalar tedavi edilecek.

Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak

Virüsü yenen hastadan alınan kan ile virüs yok edilecek

MALATYA - Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Çin'den sonra dünyada ilk kez Malatya'da virüsü yenen hastalardan alınan kan İmmün Plazma ile hastalar tedavi edilecek.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni tedavi yöntemi korona salgını ile mücadele de ışık olacak. Antikor tedavisi olarak da bilinen immün plazma yöntemini korona virüsü salgını ile birlikte yeniden gündeme geldi. Daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların hasta bireylere aktarılması olarak tanımlanan yöntem ilk olarak virüsün ortaya çıktığı Çin'de uygulanmaya başlandı. İlk defa 1890'lı yıllarda uygulandığı bilinen immün plazma tedavisi, daha sonraki yıllarda 1918 gribi, kızamık, çocuk felci, suçiçeği, SARS ve Ebola gibi salgınlarda da aktif olarak kullanılmıştı.

Çin'den sonra korona virüs tedavisine karşı dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan yöntem Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde denenmeye başlanıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde virüsü yenerek sağlığına kavuşan bir hastadan alınan İmmün plazma, yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki bir hastaya verildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa koronaya karşı bu plazma tedavisine başladıklarını belirterek, tedavinin sonucunun ise 48-72 saat arasında ortaya çıkacağını söyledi. Bu tedavinin korona virüsüne karşı ilk defa Çin'de uygulandığını anımsatan Erkurt, "Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor. Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şuanda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak" dedi.

Bu tedavi yönetiminin maliyeti ve uygulanırlığı bakımında en üst düzeyde olan bir tedavi olduğunu dile getiren Erkurt, iyileşmiş bir hastadan yaklaşık 50 dakika içinde 800-900 cc plazma toplayabildiklerini ifade etti. Aldıkları bu plazmanın ilk olarak 400 CC'nin yükleme dozu olarak ilk etapta hastaya verdiklerini dile getiren Erkurt, "Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ilk defa dediğim gibi, dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi. Hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden (Kovid-19) enfeksiyonunda günümüzde şuana kadar katılanmış standart bir tedavi yok bunu bütün dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şuana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın kriterleri doğrultusunda uygun dönörlerden plazma alabildiklerini de dile getiren Erkurt, "Tabi gönüllülük esasına göre ve bu dönörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Erkurt, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, Aferez Merkezleri ve Kızılay'a plazma toplama yetkisinin verildiğini de dile getirerek böylelikle tüm Türkiye'de bu yönetimin başarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Covid-19'a karşı 'İmmun plazma' tedavisi hastalara ışık olacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Turgut Özal, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:34 Kaynak: İHA

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