'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili' - Son Dakika

'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili'

25.03.2021 11:24
'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili', System.String[]

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Bağışıklık aktivasyonun aslında sadece Covid-19 enfeksiyonuna karşı değil hatta vücudumuzdaki kanser hücrelerine karşı da olabileceğini vurgulamak istiyorum.

ANKARA'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Bağışıklık aktivasyonun aslında sadece Covid-19 enfeksiyonuna karşı değil hatta vücudumuzdaki kanser hücrelerine karşı da olabileceğini vurgulamak istiyorum. Yapılan çalışmalar, Covid-19'a karşı oluşan bağışıklığın kanser hücrelerine karşı da etkili olabileceğini göstermektedir" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, bağışıklık sisteminin vücuda giren yabancı olan mikroorganizmalara ya da hastalık etkilerine karşı vücudu savunan vücut yapılarının bütünü olduğunu söyledi. Bağışıklık sisteminin önemli vazifelerinden birinin de organize çalışması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tok, Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerde belirli miktarda sitokin artışının söz konusu olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Tok, "Covid-19 enfeksiyonu sonucunda oluşan sitokin artışı ve bu sitokin artışının bağışıklık elemanlarına T hücrelerinden tutun doğal öldürücü hücrelere kadar birçoğunu aktive etmesi neticesinde sadece bu saldırı virüse karşı değil, kanserli hücrelere de karşı olabiliyor" diye konuştu.

YURT DIŞINDA İKİ HASTADA KANSERLİ HÜCRE KAYBOLDUBritish Journal of Haematology dergisinde yayımlanan makaleyi örnek gösteren Doç. Dr. Tok, "61 yaşında bir erkek hasta lenf kanserine yakalanıyor. Lenf kanseri ile ilgili temel tedavileri henüz almadan, belirli bir süre sonra hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük benzeri tabloyla hastaneye başvuruyor. Yapılan tetkiklerde Covid-19 olduğu öğreniliyor. Burada her şey ortaya çıkmıyor. Hasta taburcu oluyor. Destek tedavileri veriliyor. Daha sonra lenf kanseri kontrolü için yaklaşık 3-4 ay sonra tekrar hastaneye başvuruyor. Bu başvuru esnasında lenf kanserinde bir gerileme, oluşan 'lenfomatoid' dediğimiz düğme şeklindeki şişliklerde sayı ve kıvam olarak azalma tespit ediliyor" dedi.Bir diğer vakanın da İspanya'da olduğunu belirten Tok, "Onkoloğun takip ettiği metastazlı bir hasta Covid-19'a yakalanıyor. Yine Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra akciğer kanserine yönelik tetkiklerle durumu araştırılıyor. Buradaki amaç akciğer kanserinin durumu. Fakat İspanyol onkolog şunu tespit ediyor; akciğer kanserinde yapılan görüntülerde kanserli hücrenin kaybolduğunu, yani Covid-19'dan sonra bu metastazın kaybolduğunu tespit ediyor" diye konuştu.'KANSER HÜCRELERİNE DE SALDIRARAK GERİLEME SÖZ KONUSU'Doç. Dr. Tok, aslında belki herkeste kanser hücresi potansiyeli taşıyan hücreler oluştuğunu kaydederek, "Bizim bağışıklık sistemimizde yabancı ve kanser potansiyeli oluşan hücreleri bağışıklık sistemimiz alt edebiliyor. Kanserli hücreyi vücut tanıyor. Buna karşı zaten bir reaksiyonu var. Ama yetersiz ve tamamen hepsini ortadan kaldıracak bir reaksiyon olmadığını düşünelim. Covid-19'dan dolayı bir tetiklenme ortaya çıkıyor. Artık sitokinlerin etkisiyle bağışıklıkta bu işlemi yapacak hücrelerin adeta çıldırdığını ya da çok fazla aktive olduğunu düşünelim. O aktive olduğu hedef hücrelere karşı daha fazla saldırıyor. Yani sitokin fırtınası, sitokin çoğalmaları neticesinde bağışıklığın bu kanser hücrelerini ortadan kaldıran komponentleri (bileşen) çok aktive olarak, sadece Covid-19'a değil, kanser hücrelerine de saldırarak onlarda bir gerileme, ortadan kaldırma söz konusu" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Tok, böyle bir bağışıklık aktivasyonun bugün Covid-19 ile olduğunu belirterek, "Bağışıklık aktivasyonun aslında sadece Covid-19 enfeksiyonuna karşı değil hatta vücudumuzdaki kanser hücrelerine karşı da olabileceğini ben vurgulamak istiyorum. Yapılan çalışmalar, Covid-19'a karşı oluşan bağışıklığın kanser hücrelerine karşı da etkili olabileceğini göstermektedir" diye konuştu.

'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili'
'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili'

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Ankara, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Kubbesinde tabut olan cami hem görüntüsü hem de hikayesiyle görenlerin ilgisini çekiyor Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım, kendim minibüsle gelip gidiyorum Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Her daireye 1 otopark dönemi sona erdi! Artık metrekareye göre değişecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda maçı sonrası Burak Yılmaz'la konuştu: O ne frikikti ya!
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 443 liradan işlem görüyor         
10:53
Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,92'den işlem görüyor         
10:47
Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, İspanya maçının kadrosundan çıkarıldı         
10:37
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu         
10:32
Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit! Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından 3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!         
10:19
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in "Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" esprisi Erdoğan'ı kahkahaya boğdu         
09:48
Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar Türkiye diken üstünde! Mutasyonla birlikte vakalar patladı, virüsün yeni hedefi çocuklar         
08:43
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi         
08:14
İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız İsrail gazetesi Haaretz'den çağrı: Vakti geldi, artık Türkiye ile barışmalıyız         
07:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi         
17:33
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 11:38:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Covid-19'a karşı oluşan bağışıklık kanser hücrelerine de etkili' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei