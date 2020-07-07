Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor - Son Dakika

Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor

Eskişehir'de polis ekipleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği bölgeleri aralıksız şekilde denetliyor.

Eskişehir'de polis ekipleri Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, hastalığın bulaş riskini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği bölgeleri aralıksız şekilde denetliyor. Yapılan denetimler için vatandaşlar, "Polis burada olması halka güven veriyor" dedi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Genç yıldız yine kadroda
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Covid-19 önlemleri kapsamında; alınan tedbir kararlarının denetimi doğrultusunda, virüsün bulaş riskini azaltmak ve parklarda ışıklandırmanın yetersiz olduğu bölgelerde toplanıp alkol alarak, vatandaşlar ve çevrede ikamet eden insanlarda tedirginlik oluşturan şahıslara karşı polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.


Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar müdürlükleri ile Yunus Timlerinin destek verdiği denetimlerde, park içerisinde bulunan vatandaşlara maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, insanların Porsuk Çayına düşme tehlikesine karşı bu bölgelerdeki yeşil alanda oturanları kaldırırken, alkol tüketerek çevreye rahatsızlık veren şahısları da bölgeden uzaklaştırdı.


"Denetimlerin sürmesinden memnunuz"


Parkta ailesiyle birlikte vakit geçiren vatandaşlardan İmran Yeni, emniyet personellerinin her gün gerçekleştirdiği denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Aslında toplum olarak kendimiz bunu yapmayı başarabilsek çok daha iyi ama denetimlerin sürmesinden memnunuz. Daha önce geldiğimizde suyun kenarı doluydu. Akşam hiç oturmadan geçip gittik. Şu anda gençler mesafe konusunda da maske konusunda da biraz daha tedbirli geldiler. Tabii ki denetimler etkili oluyor" ifadelerini kullandı.


"Onların burada olması halka güven veriyor"


Yine parkta ailesiyle oturan Erkan Güney ise "Buraya sık sık geliyoruz. Son zamanlarda yapılan denetimlerden gerçekten memnunuz. Polis arkadaşlar devamlı buralarda geziyorlar. Sık sık dolaşıyorlar. Güzel yani bir sıkıntı yok. Onların burada olması halka güven veriyor zaten. Herhangi bir olumsuzluk yok. Denetimler de tabi bu olumluluğu daha da arttırıyor. Polis arkadaşların burada olması bir caydırıcılık sağlıyor. Herkes kendine daha çok dikkat ediyor diye düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:57 ABD, TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaları yasaklanmayı düşünüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 04:38 Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçeye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
15:40
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'a karşı onlar vatandaşa güven veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]