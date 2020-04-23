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Covid-19'a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar

20 dakika önce

Covid-19'a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar Ayvalık'ta örnek tarımsal kalkınma hamlesi BALIKESİR - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde dev bir tarımsal kalkınma hamlesi başlatıldı.

Covid-19'a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar

Ayvalık'ta örnek tarımsal kalkınma hamlesi


BALIKESİR - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde dev bir tarımsal kalkınma hamlesi başlatıldı. Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınının ekonomide oluşturduğu hasarın tarım reformuyla onarılacağı düşüncesiyle harekete geçen Ayvalık Belediyesi; bünyesinde oluşturduğu kooperatifle, 'ilçe genelinde ekilmedik bir karış bile yer kalmayacak' sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde ilk tohum ve fideleri toprakla buluşturmaya başladı.

Göreve gelir gelmez ilçedeki istihdam alanlarının genişletilmesi ve tarımdan elde edilecek gelirlerle bölgesel kalkınmanın sağlanabileceğine inanan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu düşünce ile S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin kurulması için yoğun mesailer harcadı. Bir avuç gönüllü ve yakın dostlarının öncülüğünde kurduğu kooperatifin alt yapı çalışmalarını tamamlayan Başkan Ergin; korona virüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla, olası bir kıtlık karşısında bölge halkının mağdur olmaması için kooperatifin çalışmalarını hızlandırarak Ayvalık'ın genelinde adeta bir tarım reformu hareketi başlattı.

Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk meşaleyi yakan Belediye Başkanı Ergin, çizmelerini giyerek kooperatif yöneticilerinin yanı sıra eşi Canan Ergin ile birlikte tarlaya koştu ve domates, biber, patlıcan tohum ve fidelerini toprağa ekti.

"İşgal altında olan atıl arazileri alıp üretime katmaya çalışıyoruz"

Başlattığı dev tarım hamlesi hakkında açıklamalarda bulunan Mesut Ergin, Türkiye'yi de esareti altına alan korona virüs salgınının beraberinde getirdiği krize işaret ederek, "Ülkemizde tarım her zaman önemini koruyordu ama bu kriz, tarıma gerekenden daha fazla önem verilmesi gerektiği gerçeğini öne çıkardı. Bu zamana kadar ülkemizde yanlış tarım politikaları nedeniyle çok ciddi sıkıntıların yaşandığını düşünüyorum. Bu düşünceyle 30 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez, bir üretim kooperatifi kurduk. Amacımız üreticileri bir araya getirebilmek ve onların gücünü yeniden ortaya çıkarabilmekti. Şu an burada özellikle kooperatifimiz aracılığıyla Ayvalık Belediyesi'nin mülkiyetinde olan arazileri, özellikle işgal altında olan arazileri alıp üretime katmaya çalışıyoruz. Mesela bugün bu tarımsal alan daha önce başkaları tarafından kullanılıyordu. Yani işgal altındaydı. Biz bunu işgal edenlerden geriye alıp, kooperatifimiz bünyesinde başlattığımız tarımsal üretime kattık" dedi.

Yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek tarımsal İstihdamı da geliştirmeyi amaçlıyorlar

Başlattıkları tarımsal hamle sonucunda üretecekleri ürünleri nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Başkan Ergin, "Biz bu ürünleri başta belediyemiz bünyesindeki her gün 2 bin ihtiyaç sahibi ailenin yemek ihtiyacını ücretsiz olarak karşıladığımız aşevimizde değerlendirmek üzere satın almak, gerekse de önümüzdeki dönemlerde oluşturabileceğimiz bir marka ile paketleyip, ambalajlayarak yada konserve halinde satışa sunabilmek düşüncesiyle böylesi bir tarımsal hamle başlattık. Bu çalışmalarımız belediyemize ait işgal altında atıl tutulan tüm arazileri ekip biçerek üretime katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi bünyesinde kirada olmayan 50 dönüm kadar arazilerin olduğunu belirten Başkan Ergin, "Kirada olanlarla birlikte 500 dönüm arazimiz var. Bunlar Ayvalık'ın farklı yerlerinde. Susuz tarıma uygun olan yerlerde hububat ve bakliyat ekimi yapacağız. Suya yakın alanlarda ise mevsimlik sebze üretimi yapılacak. Ayrıca yer fıstığı, kuşkonmaz ve enginar denemelerine de başlanmıştır. Bu çalışmalar bizlerin bireysel çaba ve girişimleriyle ilerlemektedir. Uygun verim alınabilirse kooperatif ve belediye ortaklığında işleme projesine dahil edilecektir. Kooperatif öncülüğünde farklı ürünler çiftçilere önerilip gereken eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca fide yetiştiriciliği ve süs bitkileri üzerine sera çalışmamız var. Fakat Kovit19 salgını nedeniyle şimdilik bunu askıya aldık" dedi.

"Yeni hedefimiz; Ayvalık'ta bir tek karış bile kalmaksızın tüm tarım alanlarını ekmek ve hasat zamanı da biçmektir"

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin kurucusu ve yöneticilerinden Cana Ege Sunal'da yaptığı açıklamada, "Biz bugün burada ilk ekimimizi gerçekleştirdik. Şu anda domates, patlıcan ve biber ekiyoruz. Bunun dışında da toprağın yapısına göre daha bir çok tarım ürününün ekimlerine devam edeceğiz. Kooperatifimizin başlangıçtaki hedefi, yerel bazda istihdam oluşturabilmekti. Ancak bu Koronavirüsü salgını nedeniyle çalışmalarımızı hızlandırdık ve ülkemiz genelinde örnek teşkil etsin diye bu hedefimizi daha da büyüttük. Şimdi yeni hedefimiz; Ayvalık'ta bir tek karış bile kalmaksızın tüm tarım alanlarını ekmek ve hasat zamanı da biçmektir. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü kooperatifimiz bünyesindeki ekibimiz çok iyi. Belediye Başkanımız Mesut Ergin'in önderliğinde sürdürdüğümüz gönüllü çalışmalarımız da artarak sürecektir" ifadelerini kullandı.

Covid-19'a karşı tarımsal kalkınmanın meşalesini yaktılar

Mesut Ergin, Koronavirüs, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:56 Kaynak: İHA

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