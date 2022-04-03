'Covid-19'a karşı zerdeçal türevleriyle ilaç yapılabilir' - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kadir Demir ve Doç. Dr. Hakan Alıcı ile Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın birlikte yürüttükleri araştırmada, zerdeçal türevlerinin koronavirüs ilacı yapımında kullanılabileceği ortaya çıktı. Akademisyenlerin bilgisayar üzerinde yaptıkları simülasyonda, zerdeçal türevlerinin koronavirüs enzimlerini baskılayarak virüsün çoğalmasını engelleyebildiği belirlendi.

Covid-19 salgınının kısa sürede bitmemesi üzerine, hastalıkla mücadeleye katkı sağlamak için Prof. Dr. Kadir Demir, Arş. Gör. Doç. Dr. Hakan Alıcı ve Doç. Dr. Hakan Tahtacı, koronavirüs enzimlerini etkileyen moleküllerle ilgili bir çalışma başlattı. Çalışmalarda bilgisayar simülasyonları da kullanıldı. Teorik yöntemlerin de kullanıldığı çalışmada 22 zerdeçal molekülünün koronavirüsün çoğalmasına sebep olan enzimleri inhibe ederek virüsün replikasyonunun önüne geçtiği ispatlandı. Zerdeçal türevlerinin koronavirüse karşı potansiyel ilaç çalışmalarında kullanılabileceği ortaya çıktı.