Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını - Son Dakika

Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını

15.10.2020 17:19

- Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını Başkan Güder: "Arslantepe, bir medeniyet çağrısını kulağımıza fısıldıyor" Tarihi dip derinliği M.

- Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını

Başkan Güder: "Arslantepe, bir medeniyet çağrısını kulağımıza fısıldıyor"

MALATYA - Tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan ve UNESCO geçici listesinde bulunup Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday Malatya Arslantepe Höyüğü, Covid-19 etkisine rağmen birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan Arslantepe Höyüğü hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tarih kitaplarını değiştiren Arslantepe Höyüğü, Unesco Kalıcı Kültür Mirası Listesi'nde olmayı fazlasıyla hak eden bir kültür mirasımızdır" dedi.

Arslantepe Höyüğü'nde 2020 yılının dönem kazılarında, Ortaçağ dönemine ait 53 mezar, Ortaçağ dönemine ait bebek mezarı, cam kolye, bilezik, bir mezarın içerisinde Ortaçağ dönemine ait M.S. 1050 tarihine ait sikkelerin bulunduğu Arslantepe Höyüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. Covid-19 etkisine rağmen birçok yerli ve yabancı turistin merak ettiği tarihi mekanların başında yer alan Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel süreç ile birlikte Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapması özelliği ile ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yy.a kadar yerleşimin görüldüğü ve Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Höyüğü ilk kez ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, şaşkınlıklarını ve hayranlıklarını gizleyemedi.

"UNESCO kalıcı listede yer almayı hak eden bir yer"

Arslantepe Höyüğü'nü ilk kez ziyaret ettiğini belirten Hatun ve Mustafa Öztaş çifti, "Malatya'da oturuyorum ama Arslantepe'ye daha önce hiç gelmemiştik. Eşimle beraber buraya gelip gezmek istedik. Çok hoşumuza gitti. Göbeklitepe ve Bergama'ya da gitmiştik. Ben böyle tarihi alanları seviyorum, ilgim var. Eski medeniyetlerimizi yaşatılması çok güzel. Uzman kişiler buranın dokusu hakkında bilgiler verdiğinde tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Beğendik çok güzel bir yer. Arslantepe Höyüğü, UNESCO kalıcı listede yer almayı hak eden bir tarihi yer" İfadelerini kullandı.

"Arslantepe höyüğü çok özel bir yer"

Arslantepe'yi ziyaret için İstanbul'dan geldiğini ve dünyada yaşayan her insanın gelip burayı görmesi gerektiğinin altını çizen İbrahim Murat isimli vatandaş, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Arslantepe'yi görmek için geldik. Malatya'mız çok güzel bir memleket. Arslantepe'yi gezdik ve çok beğendik. Tüm Türkiye'nin hatta dünyanın gelip burayı gezip görmesi lazım. Medeniyetlerin şekillendiği dünya tarihini içerisinde barındıran çok özel bir yer" dedi.

"Arslantepe'ye herkesi davet ediyorum"

Arslantepe Höyüğü'nün kültür mirası olduğuna dikkat çeken Çiçek Erbil isimli vatandaş, "İstanbul'dan ziyaretçi olarak geldim ama umduğumdan daha güzel bir yer ile karşılaştım. Çünkü bir kültür mirası burası. Arslantepe Höyüğü, en az bir Göbeklitepe kadar eski ve belki de daha eski bir yer. Tüm herkesi burayı gezmeye ve görmeye davet ediyorum. Çünkü burada bir tarih yatıyor" diye konuştu.

"Bu bölgede çok büyük bir tarih yatıyor"

Arslantepe Höyüğü'nü daha önce duyduğunu ama hiç görmediğini belirten Murat Günerel isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Daha önce ben burayı duymuştum. En eski yerleşimlerden birisi. Gerçekten her şey çok güzel korunmuş. 'İnsanların nasıl yaşadıkları, eski yıllarda neler yaptılar' bunlar beni her zaman cezp etmiştir. Buranında inanılmaz bir tarihi var. Milattan önce 5 bin yılına dayanıyor. Gerçekten ben çok etkilendim. Bilinen ilk kılıç gibi aletler var. Bu bölgede çok büyük bir tarih yatıyor. Ben herkesin gelip görmesini isterim."

"Arslantepe höyüğü hak ettiği değeri bulacak"

Arslantepe Höyüğü'nün dünya insanlık tarihi açısından medeniyet tohumlarının ilk ekildiği, ilk saçıldığı ve ilk filizlendiği yer olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2014 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan ve yapılan kazı çalışmalarıyla tarih kitaplarını değiştiren Arslantepe Höyüğü, Unesco Kalıcı Kültür Mirası Listesi'nde olmayı fazlasıyla hak eden bir kültür mirasımızdır. Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Arslantepe, bir medeniyet çağrısını kulağımıza fısıldıyor. Geç Kalkolitik Dönemden Demir Çağına kadar geçen tarihsel sürecin birçok buluntularına rastlanan bu tarihi höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları burada ortaya çıkarıldı. Arslantepe'yi dünya çerçevesinde tanınan bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Salgınsız geçirdiğimiz 2019 yılında höyüğü yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl dünya geneli yaşanan Covid-19 salgınına rağmen, 10 bin civarında ziyaretçi burayı ziyaret etti. Salgın olmasaydı eğer bu rakam yüz binleri bulacağını düşünüyorum" dedi.

Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını
Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını
Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını
Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını

Koronavirüs, Battalgazi, Malatya, Unesco, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Covid-19'a rağmen Arslantepe'ye ziyaretçi akını - Son Dakika

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