Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

27.07.2022 17:59
Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklanırken, Biden'ın 5 günlük karantinasının sona erdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz'da Covid-19'a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray'da karantinaya almıştı. Paxlovid ilacıyla tedavi edilen Biden'ın, dün gece ve bu sabah yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın 5 gündür uyguladığı karantinanın sona ereceğini belirterek, Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen düzeldiğini belirtti. O'Connor ayrıca, Paxlovid'in tedavisinin 36 saat önce sona erdiğini ve "geri tepme" ihtimali nedeniyle Biden'a uygulanan test temposunu artıracağını aktardı.

Biden ise sosyal medya hesabından negatif çıkan testinin resmini paylaşarak, "Oval Ofise geri dönüyorum. İyi bakım için Doktora (Kevin O'Connor) ve desteğiniz için hepinize teşekkürler" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kovid-19'a yakalanan Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umduğunu söyledi Kovid-19'a yakalanan Biden bu hafta sonuna kadar işe dönmeyi umduğunu söyledi Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement