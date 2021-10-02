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COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM - Son Dakika

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

02.10.2021 09:47

İZMİR'de yaşayan ve hayatını sürekli olarak kullanmak zorunda kaldığı ilaçlarla sürdüren, iltihaplı bağırsak hastası Ömür Akkaya (38), Covid-19'a yakalandı.

İZMİR'de yaşayan ve hayatını sürekli olarak kullanmak zorunda kaldığı ilaçlarla sürdüren, iltihaplı bağırsak hastası Ömür Akkaya (38), Covid-19'a yakalandı. Akkaya, Evde tedavi olmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. O an 'Keşke ölseydim' dedim. Hayatımın en zor dönemini yaşadım dedi.

İzmir'de yaşayan Ömür Akkaya'ya, 2013 yılında iltihaplı bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) tanısı koyuldu. 4 yıl sonra ameliyatla kalın bağırsağı alınan Akkaya, 6 ay süreyle stoma (bağırsak) torbasıyla yaşamak zorunda kaldı. Sağlıklı bireylere göre 2 kat riskli grupta yer aldığını söyleyen Akkaya, tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19'a yakalandığını belirtti. Bağırsak hastası olarak Covid-19'a yakalanınca çok büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, ağır ve ağrılı süreçten geçtiğini, hastalık süreci boyunca Covid-19 ilaçlarını kullandığını söyledi.

Aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Ömür Akkaya, Evde tedavi olmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. O an 'Keşke ölseydim' dedim. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Aşı olduktan sonra kendimi daha korunaklı hissettim. Covid-19 sürecinde yaşadığım zor ve kötü günleri herkese aktardım. Çevremdekilere doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdim. Lütfen tedbirlere uyalım. Mutlaka maske, mesafe kurallarına uyulsun çünkü çok zor bir süreç. Çift kat maske kullanmama rağmen bu virüse çalıştığım ortamda yakalandım diye konuştu.

Aşıları yokken hastalığa yakalanan ve tedavisinin ardından 2 doz aşı olduğunu belirten Ömür Akkaya, kendisi gibi kronik hastalığı olanlara doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdi.

Aşı olduktan sonra kendisini daha korunaklı hissettiğini dile getiren Akkaya, Eşim ve çocuğum ile birlikte yaşıyorum, virüs ikisine de bulaşmadı. Evin içinde maskeyle dolaşıyorduk. Ayrı odalarda yemek yiyorduk. 14 gün tek başıma odamdan hiç çıkmadım. O zaman tutsaklığın ne olduğunu anladım. Özgürlüğün kıymetini daha çok anladım ve çevremdeki herkese önlemlere uymaları için hep hatırlatmalarda bulundum. Türkiye'deki 125 bin iltihaplı bağırsak hastasının (ülseratif kolit) yaklaşık 5 bini bu virüse yakalandı ve bir kısmı entübe yaşadı. Bu hastaların normal insanlara göre 2 kat daha tedbirli olması gerekir dedi.

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM - Son Dakika
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