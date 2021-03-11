Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: "Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim" - Son Dakika

Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: "Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim"

11.03.2021 19:21

Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: "Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim" Giresun'da Covid-19'u yenen hastalardan Hüseyin Ergin: "Bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu anladım" Giresun'da Covid-19'a yakalanarak entübe olan çok sayıda hastadan biri...

Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: "Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim"

Giresun'da Covid-19'u yenen hastalardan Hüseyin Ergin:

"Bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu anladım"

GİRESUN - Giresun'da Covid-19'a yakalanarak entübe olan çok sayıda hastadan biri olan Hüseyin Ergin, Covid-19'da tedavi sürecinin çok zor geçtiğini belirterek artık hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgının Türkiye'de görülen ilk vakasının üzerinden 1 yıl geçti. Ülke genelinde kısmi normalleşme sürecine girilirken Giresun'un da aralarında olduğu çok yüksek riskli illerde tedbirler alınmaya devam ediliyor. Giresun'da bir yılda yapılan test sayısı 165 bin olarak gerçekleşirken, bu hastaların 29 bini pozitif çıktı. Pozitif vakaların 28 bini iyileşirken, bin kişinin ise takip süreci devam ediyor. Giresun'daki aşılama çalışmalarında ise birinci doz aşılamada 75 bin, ikinci doz aşılamada ise 25 kişi aşılandı.

Giresun'da Covid-19'a yakalananlardan biri de Hüseyin Ergin'di. Tedavi süreci yeni biten Hüseyin Ergin, yoğun bakım sürecini ve yaşadığı o zor anları anlattı. Hastalığa yakalandığı ilk günlerde soğuk algınlığına yakalandığını düşünen Ergin, ilerleyen günlerde zor günler geçirdiğini belirtti.

Ergin, "Normal hayatıma devam ederken boğazımda hafif bir gıcık gibi bir şey hissettim. Soğuk algınlığı falandır diye evdeki grip ilaçlarından ve ağrı kesicilerden 3-4 gün kullandım. İlerleyen süreçte halsizliğim artmaya başladı. Aradan 4-5 gün geçti ama kendimi kötü hissetmeye başladım. Sonra hastaneye başvurdum. Doktorlar akciğer filmi, kan tahlili ve korona virüs testi istediler. Sonuçlara göre hastaneye yatmamı istediler. 6 gün serviste tedavi gördüm. Tam anlamıyla tedaviye cevap vermeyince solunum sorunlarım başladı ve daha kötü olmaya başladım. Beni yoğun bakıma kaldırdılar. Yoğun bakımda 14 gün kaldım. Entübe olmamak için çok gayret ettim. Allah kimseyi oraya düşürmesin. Yoğun bakıma girenlerin çok gayret etmesi lazım" dedi.

"Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim"

Covid-19'un asla hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Hüseyin Ergin, bir nefes daha almanın çok kıymetli olduğu söyledi. Ergin, "Bir nefesin çok kıymetli olduğunu anladım. Bir nefes daha almak için çok gayret ettim. Ama oradaki ekipte beni çok motive etti. Bir hastayı kurtarmak için çok gayret ediyorlar. Asla ihmal edilmemesi, gecikilmemesi ve hafife alınmaması gerekiyor. Ben bizzat şahit oldum. Kendim 3-5 gün geç kaldığımı tahmin ediyorum. O süreci atlatmak çok zor oluyor. Ben herkesin kurallara uymasını istiyorum. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmemek lazım. Hafife almamak lazım. Özellikle sağlık ordusunun gayretleri muhteşemdi benim için. Gördüm ve şahit oldum. Uyarılara mümkün olduğunca uymak lazım" şeklinde konuştu.

Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim
Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim
Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim
Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim

Çin Halk Cumhuriyeti, Hüseyin Ergin, Koronavirüs, Giresun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19'a yakalandı, yaşadığı yoğun bakım sürecini böyle anlattı: 'Bir nefes daha alabilmek için mücadele ettim' - Son Dakika


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