Covid-19'a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır? - Son Dakika

Covid-19'a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?

Türkiye'de ?11 Mart?'ta ilk vakanın görülmesinden sonra karantina, evden çalışma, sokağa çıkma yasaklarıyla geçen aylardan sonra 1 Haziran'dan itibaren kısıtlı yeni normal yaşam başladı.

Türkiye'de ?11 Mart?'ta ilk vakanın görülmesinden sonra karantina, evden çalışma, sokağa çıkma yasaklarıyla geçen aylardan sonra 1 Haziran'dan itibaren kısıtlı yeni normal yaşam başladı. Salgının yayılmasını engellemek adına maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor. Yaz sezonu ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı.Otel, tatil köyü, konaklama, yeme-içme tesisleri hijyen kriterleri çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetlenecek. Tatilcilerin virüsten kendilerini korumaları için neler yapması gerektiğiyle ilgili Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kaya önerilerde bulundu.

Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selda kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak


Yaz aylarında ve sıcak havalarda virüsün etkisini kaybetmediği uyarısında bulunan Kaya, güney yarımkürede şubat, mart ve nisan aylarında yaz dönemi yaşandığını ancak yüksek bulaşmanın sürdürdüğünü, virüsün yakın mesafeden (1,5 metre) bir taşıyıcıdan diğer insana bulaştığını unutmamak gerektiğini söyledi.


SOSYAL MESAFEYİ HAVUZDA DA KORUYUN


Bu yaz mevsiminin trendinin "maske, mesafe, temizlik" olacağını belirten Dr. Kaya, tatil yapmak isteyenlerde önemli uyarılarda bulundu. Tatilde de maskenin sürekli takılması gerektiğini anlatan Dr. Kaya, nereye gidilirse gidilsin sosyal mesafenin plajda ve havuzda da korunması şartının önemini vurguladı. Dr. Kaya, "Tatile gidecekler bu yaz müstakil ev, yazlık site, karavan, çadır, yat, yelkenli gibi alternatifleri kullanarak, kişi sayısı az olacak şekilde veya yayla tatili yapabilirler. Gemi, turistik turlar ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı" dedi.


ELDİVEN TAKMAYIN


El hijyeninin takıntı yapmayacak ölçüde sürdürülmesinin de önemine değinen Dr. Kaya, sabah, yemek öncesi ve sonrası, lavabo ihtiyacı sonrası yıkama yapılırsa günde en az on defa ellerin yıkanmış olacağını ancak riskli durumlarda mutlaka dezenfektan ile temizleme yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Kaya, şöyle devam etti:


"Kesinlikle eldiven takılmamalı, tokalaşma ve sarılmalardan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlarda 1.5 metre mesafeye dikkat edilmeli. Yaz aylarında 35 derecinin üzerinde maskeyle dolaşmak nefes almayı zorlayacaktır. Astım, KOAH, nefes darlığı, yüksek tansiyon, kalp hastaları sıcak havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmasınlar. Zorunlu kalınırsa insanlara dikkat ederek maskesiz kısa süreli dolaşabilirler."


Salgın sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için düzenli beslenmenin önemine de dikkat çeken Dr. Kaya, sağlığı korumak için organik ve sağlıklı yemek yenilmesini, paketli, koruyucu ve katkı maddeli ürünlerden kaçınılmasını önerdi. Dr. Kaya, "Günlük egzersiz ve fiziksel hareketler ihmal edilmemeli. Yaz aylarında ishal, viritük enfeksiyonlar, güneş çarpmaları, travmalar gibi çok görülen hastalıklar olursa dinlenerek bu süreç geçirilmeli." diye konuştu.

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Magazin Covid-19'a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır? - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı 23:35 Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selda kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]