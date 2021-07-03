Covid-19'a yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor - Son Dakika

Malatya'da Covid-19 hastalığına yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, doğal beslenip bol bol kola içerek yaşamını sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesinde yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, 37 yıldır emekli maaşı alıyor ve yaşamını oğlunun desteğiyle sürdürüyor. Yaşa bağlı olarak unutkanlık yaşayan Kaya, hayatına dair birçok konuyu hala hafızasında barındırıyor. İlk eşi öldükten sonra 2. kez evlenen ve bu evliliklerden 10 çocuğu olan Kaya'nın bu eşi de kendisinden önce hayatını kaybetti. Yaşamını köyünde doğal beslenerek geçiren Kaya'nın en çok tükettiği besin kola. Günlük yaklaşık 2 litre kola içen yaşlı adam, ilerleyen yaşına rağmen asitli içecekler tüketmekten vazgeçmiyor. İlk ve 2. doz aşısını olan Kaya, 2 yılı aşkın süredir dünyada milyonlarca insanın yakalandığı Covid-19 hastalığına da yakalanmadı.

İki evlilik yapan ve iki eşini de kaybeden Kaya, "5 oğlum var. 5 tane de kızım var. 5 de gelinim var. 100'den fazla torun var" dedi.

"2 kez evlendi ve iki eşi de öldü"

Babasının yaşının 110 olduğunu ifaden Yusuf Kaya, "Babamın yaşı 110. 2 kez evlendi ve iki eşi de öldü. 5 erkek, 5 kız çocuğu var. İlk eşi 40 yıl ikinci eşi ise 15 yıl önce vefat etti. En büyük çocuğu 73 yaşında olan kızı hayatta. Yediği yemekler, yağ, çökelek, ayran, kola, kolayı çok seviyor çok içiyor. Tek seferde iki üç bardak kola içer. En sevdiği soğuk su, daima soğuk su içiyor. Covid-19 olmadı, iki aşısını da oldu" dedi.

"Günlük 2 litre kola içer, bazen su hiç içmez"

Mahmut Kaya'nın doğal beslendiğini ve günlük 2 litre kola içtiğini belirten gelini Hatice Kaya, "En çok yoğurt, yağ, çökelek, helva, peynir öyle şeyler tüketir ve doğal beslenir. Kolayı çok sever neredeyse günlük bir şişe kolayı bitirir. Günlük 2 litre kola içer, bazen su hiç içmez. Kolayı içip rahatlıyorum diyor" diye konuştu.