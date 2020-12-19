Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2020 17:54

Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

25 Kasım tarihinde Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde tedavisine devam eden ve karantinasının 11'inci gününde durumu kötüleşen SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

51 yaşında ve bir çocuk babası Tuncer için bugün merkez bağlı Pelte Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Tuncer, Pelte Köyü'nde gözyaşları içerisinde annesinin yanına defnedildi.

Cenaze namazına Vali Erkaya Yırık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kurum müdürleri, ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ayhan Tuncer, Koronavirüs, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Gaziantep'e konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu Sayıştay, İBB'nin annelere verdiği ücretsiz ulaşım kartını mevzuata aykırı buldu Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada 'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti         
17:56
Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi         
17:30
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 18:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'a yenik düşen SGK Elazığ İl Müdürü Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei