Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı - Son Dakika
BBC

Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı

27.12.2020 13:12
Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı, System.String[]

Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi Covid-19'dan korumak için koordineli bir aşı kampanyası başlattı.

Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi Covid-19'dan korumak için koordineli bir aşı kampanyası başlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 27 üye ülkenin tamamına dağıtıldığını söyledi.

Bu süreçte, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Pfizer-BioNTech aşısını onayladı.

Almanya, Macaristan ve Slovakya, bir gün daha beklemek istemediklerini söyleyerek aşıları Cumartesi günü aldıktan kısa bir süre sonra uygulamaya başladı.

Böylece AB de, aşılama kampanyalarına başlayan Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'a katıldı.





AB'de şimdiye kadar 335.000'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

Blok'ta 14 milyondan fazla insana virüs bulaştı ve şu anda neredeyse tüm üye devletlerde katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.

AB, çeşitli ilaç şirketlerinden iki milyardan fazla aşı dozu için sözleşme imzaladı.

Ursula von der Leyen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün, zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi. Aşılama AB genelinde yarın başlayacak" dedi.

Kampanyanın büyüklüğü, bazı ülkelerin emekli sağlık görevlilerini yardıma çağırdığı anlamına geliyor.

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış daha bulaşıcı yeni koronavirüs varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra birkaç Avrupa ülkesinde de tespit edildi.

İngiltere'de tespit edilen yeni tür hangi ülkelerde görüldü?

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen daha bulaşıcı Covid-19 varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edildi.

İngiltere'den gelenlerle bağlantılı enfeksiyonlar Fransa, İspanya, Hollanda, Almanya, Danimarka, İtalya, İsveç, İsviçre ve Avustralya'da da rapor edildi.

Yetkililer, Kanada, Ontario'da virüs tespit edilen bir çiftin bilinen seyahat geçmişine veya yüksek riskli temaslara sahip olmadığını söylüyor.

Japonya, ikamet etmeyen yabancı uyrukluların çoğunun ülkeye girişini Pazartesi gününden itibaren bir ay süreyle yasaklayacak.

Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, İngiltere, Kanada, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı - Son Dakika

BBC

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