Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor - Son Dakika Dünya

Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor

6 saat önce

vrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16 Mart tarihinden 29 Mart'a kadar kapılarını kapatma kararı aldı.

Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor, System.String[]

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16- 29 Mart arası kapılarını kapatma kararı aldı.


Genellikle Avrupa Birliği kurumlarında çalışan memur çocuklarının gittiği bu okulların direktörleri ebeveyinlere bir mektup göndererek eğitim sürecinin farklı yöntemler ile dışarıdan devam edeceğini bildirdi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:16 
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