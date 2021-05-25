Covid-19 ağız ve diş sağlığı bakımını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Covid-19 ağız ve diş sağlığı bakımını olumsuz etkiledi

25.05.2021 11:23
Covid-19 ağız ve diş sağlığı bakımını olumsuz etkiledi, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Yumuşhan Günay, pandemi döneminde ağız ve diş sağlığının nasıl etkilendiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Covid – 19 pandemisi, ağız ve diş sağlığı kontrollerini de olumsuz etkiledi. Pandemi süresinde insanların ağız ve diş sağlığı problemlerini ertelediklerini belirten uzmanlar, özellikle pandeminin ilk 6 ayında ağız ve diş sağlığı klinikleri ile sağlık kurumlarının faaliyetlerini asgariye indirmeleri neticesinde problemlerin çözümü konusunda ciddi güçlük yaşandığına dikkat çekti. Uzmanlar, koruyucu diş hekimliği anlayışı içinde çocukların doğumu öncesi anne adaylarının hem kendi hem de doğacak çocuklarının ağız ve diş sağlığı için kontrole başvurmalarının doğru olacağını ifade ediyor.

Pandeminin ilk 6 ayında ciddi güçlük yaşandı

Pandemi süresinde insanların ağız ve diş sağlığı problemlerini ertelediklerini belirten Prof. Dr. Yumuşhan Günay, "İnsanlar acil olarak yaşadıkları problemlerin çözümü için bir çaba sarf ettiler. Ancak özellikle pandeminin ilk 6 ayında ağız ve diş sağlığı klinikleri ile sağlık kurumlarının faaliyetlerini asgariye indirmeleri neticesinde problemlerin çözümü konusunda ciddi güçlük yaşandı. Hastalar diş apsesi, ağrı ve protezlerle ilgili problemlerin çözümünde hekim bulma konusunda güçlük yaşadı. Pandemiye karşı hızlı önlem alma ve tedavi protokollerini oturtma konusunda seri çözüm üreterek önlemler alabilen klinikler çok yoğun bir hasta talebi ile karşılaştı. Diş hekimliğinin virüsün bulaşması açısından yüksek risk oluşturması ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin devam ettirilebilmesi arasındaki ince dengeyi kurabilen klinikler bu zor günlerde çok ciddi bir sağlık hizmeti yürüttü." dedi.

Koruyucu diş hekimliğine önem verilmeli

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, 'Pandemiden ağız ve diş sağlığı açısından çıkarılması gereken en büyük ders, hafife alınan koruyucu diş hekimliği yaklaşımının ve uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmış olmasıdır.' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Estetik diş hekimliği ve imlant tedavisi gibi uygulamalara odaklanan diş hekimliği anlayışının pandeminin getirdiği problemler karşısında ne kadar yetersiz kaldığı ön plana çıktı. Planlı hamilelikle başlayıp bütün bir hayat evresini kapsayacak şekilde ele alınması gereken bir koruyucu diş hekimliği disiplinin toplum sağılığı açısından ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu anlaşıldı. Bu nedenle koruyucu diş hekimliğinin başta ilgili eğitim kurumları ve bakanlığın birimleri olmak üzere ilgili taraflarca diğer diş hekimliği uygulamaları içinde en prestijli konuma getirilmesi ve bunun hayata aktarılması konusunda gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması ülke sağılığına çok şey katacaktır."

Çocuk diş sağlığı için bu süreler önemli

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, "Çocukların ve annelerin kontrole gitmelerinden çok bu kontrollerde hekimin koruyucu diş hekimliği adına uygulaması gereken protokolün oluşturulması önem taşıyor." dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Koruyucu diş hekimliği anlayışı içinde çocukların doğumu öncesi anne adaylarının hem kendi hem de doğacak çocuklarının ağız ve diş sağlığı için kontrole başvurmaları doğru olacaktır. Doğum öncesi 3'er aylık aralıklarla, doğum sonrası çocukların süt dişlenme dönemine kadar alınması gereken tedbirler için 6 aylık kontrollere, süt dişlenme döneminden itibaren ise çocukların diş sağlığı açısından yine birer yıllık kontroller gelecekte bir çok diş problemini önleyecektir."

Koronavirüs, Pandemi, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Covid-19 ağız ve diş sağlığı bakımını olumsuz etkiledi - Son Dakika


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