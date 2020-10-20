Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme

20.10.2020 13:37
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme, System.String[]

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüs aşısının Japonya'daki klinik denemelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüs aşısının Japonya'daki klinik denemelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Kesin tedavisi henüz bulunamayan öldürücü Covid-19 virüsüne karşı yürütülen aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç devi Pfizer, korona virüs aşısının Japonya'daki klinik denemelerinin yakında başlayacağını açıkladı. Denemelere 20 ila 85 yaşları arasında 160 Japon'un katılacağı kaydedilirken, deneklerin 3 hafta ara ile iki kez aşılanacakları belirtildi. Bu ay başlaması beklenen klinik testlerde aşının etkinliği ve güvenliğinin onaylanması halinde şirketin Japonya'da üretim ve satış onayı için gereken yasal izin prosedürlerini başlatması bekleniyor.

JAPONYA İLE MASAYA OTURMUŞTU

Japonya ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile 2021 Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuş, hedeflenen teslimat kapsamında 60 milyon kişinin aşılanmasının Japonya hükümeti ayrıca AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariği konusunda anlaşmaya varmış, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl Ocak ve Mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti.

Pfizer, böyle bir aşı geliştirmek için bir Alman ortakla birlikte çalışıyor ve Haziran 2021'in sonuna kadar 60 milyon kişiye doz tedarik etmesi için Japonya hükümeti ile anlaştı.

Japonya'ya aşı tedarik etmeyi de kabul eden İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, ülkede bir korona virüs aşısının klinik denemelerini yürütüyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüs, Japonya, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi
Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı         
13:44
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası         
12:43
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu         
11:02
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 13:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei