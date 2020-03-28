Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek - Son Dakika
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Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, TÜBİTAK tarafından organize edilen, Covid-19'a karşı aşı üretim çalışmasına dahil edildi.

Covid-19 aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, TÜBİTAK tarafından organize edilen, Covid-19'a karşı aşı üretim çalışmasına dahil edildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce "Pandemi "olarak ilan edilen Covid-19'a karşı çalışmalar sürüyor. Hastalık yapan etkenlerin izolasyonu ve aşı üretimi alt yapısı güçlendirilen Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü de bu çalışmalara dahil edildi. Bu bağlamda daha önce aşı üretimleri konusunda sıklıkla çalışılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ile irtibata geçildi. Ayrıca, iki veteriner fakültesi ile iki tıp fakültesi ve bir özel sektör firmasının dahil edilmesiyle hazırlanan proje önerisi TÜBİTAK'a sunuldu ve 1 milyon 650 bin TL bütçe ile yürütülmesi kabul edildi.

"BAKANLIK OLARAK ARAŞTIRMACILARIMIZIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Yerli aşı üretim konusunda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün de çalışmalara dahil edilmesinin, daha önce yürütülen başarılı çalışmaların neticesi olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Korona virüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle virüse karşı gayret gösteriyorlar. Bilim insanlarımız, uzmanlarımız da bu virüsü yenmek üzere bilgilerini, yeteneklerini kullanıyor. Bu kapsamda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüzün de bu çalışmalar içerisinde olması Bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor. Sağlık Bakanlığına destek olmak amacıyla alt yapısı müsait olan tüm enstitülerimiz milletimizin hizmetindedir. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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