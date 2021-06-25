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Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi - Son Dakika

Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi

25.06.2021 00:01

Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran: "Hastalığı kontrol altına aldık" Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni korona virüs haritasına göre Afyonkarahisar vaka sayısı yüzbinde 53,6 sevilerine kadar düştü.

Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran:

"Hastalığı kontrol altına aldık"

AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni korona virüs haritasına göre Afyonkarahisar vaka sayısı yüzbinde 53,6 sevilerine kadar düştü. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, kentte aşıya olan ilgi nedeniyle vaka sayılarında hızlı bir düşüş yaşandığı belirterek Covid-19'u kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Son açıklanan virüs haritasına göre Afyonkarahisar yüz binde 53 seviyelerine gerilerken kente aşıya olan ilgi sonuç vermeye başladı. Bölgenin en büyük hastanesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 45 kişinin Covid-19'dan yattığı bildirilirken, il genelinde virüsün kontrol altına alındığı belirtildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, yoğun bakımda sadece 15 hastanın Korona virüs tedavisi gördüğünü belirterek, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi sağlık hizmetlerinde bölgenin en büyük sağlık kuruluşu. Hem personel, hem de altyapı olarak. Bu sistem dahilinde bize Covid-19 başvuru sayısı son 2 hafta içerisinde anlamlı bir şekilde düştü. Şuanda hastanemiz bünyesinde 45 civarında hastamız yatmakta, bunun 15'i yoğun bakım ünitemizde ve önceki piklere göre daha düşük. Biz Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olarak hastalığı kontrol altına almış durumdayız. Aşıya Afyonkarahisar'da daha önceki günlerde inanılmaz bir talep vardı. Hızlı bir şekilde hastanemiz bünyesinde biz bunu sağladık. Şu günlerde aşı da rutine binmiş durumda. Gelen her hasta hiçbir sıra beklemeden aynı anda aşı yapılmakta" dedi.

"İnsanlar aşıdan başka çarenin olmadığını kabullendiler"

Vaka sayısındaki düşüşün en büyük nedeninin insanların aşıya olan ilgisinden kaynaklandığını ifade eden Başhekim Duran, "Vaka sayılarındaki düşüşün en büyük nedeni; insanların artık aşıya inandığını, aşının koruyuculuğuna kesin emin olduğunu, aşıdan başka çarenin olmadığını artık kabullendiklerini fark ettik. Yapılan aşılamayla 20'li yaşlara kadar düştü aşılama ve bu şekilde de toplam hasta sayısı da azalmış oldu. Vaka sayılarındaki düşüş sonrası hastanemize başvuran normal hasta sayısında da artış oldu. Şanda normal polikliniğine 5 bin civarında, acil servise de 20 bin civarında günlük hastamız başvurmakta" diye konuştu.

Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi
Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi
Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi
Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Karahisar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşı seferberliği Afyonkarahisar'da etkisini gösterdi - Son Dakika


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