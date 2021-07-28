Covid-19 Aşılama Çalışmaları Aile Sağlığı Merkezlerinde Devam Ediyor - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe 4 no'lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Aşı olmak için Aile Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Muğla İl genelinde 44 mobil ekip tarafından sahada 25 noktada ( 2 adet havalimanı, AVM, Marinalar, pazaryerleri, köy meydanları, şantiyeler, fabrikalar, cezaevleri, askeri birlikler, kurum personelleri)ve tüm aile sağlığı merkezlerinde aşılama uygulamaları devam etmektedir.