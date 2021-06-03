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Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor

03.06.2021 15:43

Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor Covid-19 aşılamasında yeni grup: 50 yaş ve üzeri vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor

Covid-19 aşılamasında yeni grup: 50 yaş ve üzeri vatandaşlar

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açıldı. Randevusunu alan vatandaşların vakit kaybetmeden aşı merkezlerine ulaştığı gözlemlendi.

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvime uygun olarak devam ediyor. Anlaşma imzalanan aşıların gelmesi ile birlikte süreç oldukça hızlandı. Bu kapsamda son olarak 50 yaş ve üzeri vatandaşlar için randevu sistemi aktif hale geldi. Çalışma hayatı ve sosyal hayat içerisinde aktif bir şekilde yer alan bu grup için aşılama çok önemli. Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu yaş grubunun oldukça yoğun bir şekilde aşıya başvurduğu gözlemlendi. Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında tedarik sürecine uygun olarak ilerleyen aşılama da bir sonraki grup olarak 7 Haziran itibariyle yaş farkı olmaksızın tüm öğretmenler yer alacak. Daha sonra ise 40-49 yaş arasına ve tedarik durumuna göre 18 ile29 yaş arasına kadar inecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, sırası gelen vatandaşları aşılarını olmaya davet etmişti.

"Torunuma bakacağım, onu korumak adına aşı olmayı tercih ettim"

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı olma hakkı doğmasının hemen ardından randevusunu alarak aşısını olan Kezban Yıldız, "Randevu günüm geldi ve randevumu aldım ve severek, isteyerek aşı olmaya geldim. Sıramı bekliyordum, sıram geldi ve ben de geldim oldum. Olmayanlara da rica ediyorum, sağlık çalışanlarımızı da düşünerek sıraları gelince aşılarını olsunlar. Benim emeklilik zamanım geldi. Torunuma bakacağım. Kızıma, damadıma ve torunuma daha yakın olmak için ve onları da korumak adına aşı olmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

"Tüm dünyanın bu illetten kurtulabilmesi için herkese tavsiye ederim"

Kendisine aşı sırasının gelmesini merakla beklediğini söyleyen Hüseyin Ersoy, "Tabi bütün insanlık gibi biz de aşı sıramızı bekliyorduk. Çok güzel bir duygu, çok memnunuz. Faydalı olacağını düşünüyorum ve virüsle etkin bir şekilde mücadele edileceğine inanıyorum. Çok mutluyuz, çok memnunuz, herkese teşekkür ederiz. Hem ülkemizin daha refaha ulaşabilmesi, hem de tüm dünyanın bu illetten kurtulabilmesi için herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

"Ülkenin en kısa sürede normal seyrine dönmesi adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Çevre mühendisi olan ve ikinci doz aşısı için gelen Filiz Şener, "Bekliyordum, biraz araya süreç girdi. Daha sonra aşı sıram geldi ve oldum. Şuan memnunum. Diğer vatandaşların da aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Şuan için başka bir çözüm olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz bireysel olarak yapmamız gerekenleri yapmış olsak bile, diğer insanları korumak adına ve ülkenin en kısa sürede normal seyrine dönmesi adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

"Milletimiz için beka meselesi, lütfen herkes gelsin aşısını yaptırsın"

Aşı imkanı sunulduğu için teşekkürlerini ileten Fikret Meriç ise, "İkinci doz aşımı yaptırıyorum. Devletimiz bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü bir devlet, sonuna kadar arkasında duruyoruz. Yüzde 100 gelsinler aşılarını olsunlar. Korkulacak hiç bir şey yok. Bu hem bizim kendimizin hem de milletimiz için beka meselesi. Lütfen herkes gelsin aşısını yaptırsın" açıklamasında bulundu.

Randevusunu alarak Covid-19 aşısını olan Selçuk Atalay da, "Aşı olmayı bekliyorduk. İnşallah aşılamada yüzde 75 seviyelerine ulaşabiliriz de bu salgını yenebiliriz. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Zaten bunu ben de gözlemledim, çok talep var" dedi.

Covid-19 aşı randevuları

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor
Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor
Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor
Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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