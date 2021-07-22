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Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor - Son Dakika

Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor

22.07.2021 13:43

Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor.

Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda da açık olan aşılama merkezlerinde de aşıya olan ilgi gözlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan 'ulusal aşılama programı' tüm hızıyla devam ediyor. En son olarak 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açılan aşı randevuları ile isteyen vatandaşlar yakınlarında bulunan aşı merkezlerinde aşılarını olabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri binasında yer alan aşı merkezinde de bayram olmasına rağmen vatandaşların aşıya olan ilgisi gözlerden kaçmadı. Sosyal mesafe uygun bir şekilde randevu sırası gelen vatandaşların aşılarını olduğu merkezde vatandaşların geneli sağlığın bayram tatilinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Hastalıktan dolayı çok sıkıntı çeken arkadaşlarım oldu, o yüzden biz bu riske girmek istemedik"

İkinci doz aşısını olmak için geldiğini ve yakın çevresinde aşı olmayan arkadaşlarının hastalıktan ağır etkilendiğini belirten Şakir Savaş Karademir, "Çok ön yargılı olan arkadaşlar da var. Taraf olanlar da var. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Lakin hastalıktan dolayı çok sıkıntı çeken arkadaşlarım oldu. O yüzden biz bu riske girmek istemedik. Ailece aşılanma taraftarıyız" diye konuştu.

Aşının sadece vurulan kişiyi değil toplumu korumak için bir gereklilik olduğunu düşündüğünü söyleyen Faruk Şentunalı, "Herkesin aşısını olması gerektiğini. Düşünüyorum. Bilimden yanayım, bilimsel olarak bunun kanıtlandığını düşünüyorum. İnsanların diğer insanları düşünerek aşılarını olmalarını rica ediyorum. İnsanların biraz bencilce davrandığını düşünüyorum. Aşı yalnızca sizin için değil. Aşı olsanız dahi bu virüsü taşıyabileceğinizi, etrafınızdaki insanlara bulaştırabileceğinizin farkında olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

Hizmet sektöründe çalıştığını ve misafirleri korumak için bu dönemde ekstra dikkatli olduklarını kaydeden, Berna Hanım, "İkinci dozumu oldum. Bizler hizmet sektörü çalışanı olduğumuz için özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Bayramda zaten çalışıyoruz ve misafirlerimizi de koruma altında tutmak için bu bir gereklilik ve bence herkesin öncelikle sağlık açısından bunu dikkate alıp sonra tatil gibi işlere bakması lazım. Herkese iyi bayramlar" ifadelerini kullandı

İlk doz aşışını olmak için Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Ceren Şentunalı da, "Bayram olmasının çok da fark edeceğini düşünmüyorum herkesin aşısını olması lazım. Bu tartışmaya kapalı" dedi.

Covid-19 aşı randevuları

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor
Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor
Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor
Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Bayram, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşılaması bayramda da yoğun bir şekilde devam ediyor - Son Dakika


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