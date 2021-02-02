Covid 19 aşılaması evlerde devam ediyor - Son Dakika

Covid 19 aşılaması evlerde devam ediyor

IĞDIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 75 yaş üstü grupta aşılamalara başlanacağını açıklamasının ardından Iğdır'da da aşılama işlemi başladı.

Korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında 75 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşıları yapılıyor. Alo 182'yi arayarak randevu alan 75 yaş üstü vatandaşlar için evlere giden sağlık personeli, evde 65 yaş üstü vatandaşlara da aşılarını yapıyor.

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Topçular Mahallesinde ikamet eden 89 yaşındaki Selahattin Ünsal'ın evine giderek korona virüs aşısını yaptı.

"Herkes aşı olsun"

Herkesin aşı olması gerektiğini belirten 89 yaşındaki Selahattin Ünsal, "aşı olduğum için mutluyum. Allah devletimizden razı olsun. Bana da evde aşı yaptılar. Ne zaman hastalığımız olsa devletimiz yanımızdadır" dedi.

Hastaların kullandığı ilaçlara bakıldıktan sonra aşının yapıldığı, belirlenen sıraya göre aşılamanın hızlı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.