Covid-19 aşılar ek binada yapılacak - Son Dakika
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Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

06.05.2022 11:22
Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid-19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu.

Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid-19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu. Sağlık Müdürlüğü, "Covid-19 Aşı Polikliniğimiz çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Covid-19 aşı polikliniği alınan karar üzerine çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Halkımıza Önemle Duyurulur" açıklaması yaptı.

(Hüseyin Efe-İHA)

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Kütahya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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