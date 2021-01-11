Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak - Son Dakika

Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak

11.01.2021 12:12
Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği, Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşılarının, 3 milyon dozluk ilk partisinin 81 ile dağıtımını gerçekleştirecek araçlar tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği, Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşılarının, 3 milyon dozluk ilk partisinin 81 ile dağıtımını gerçekleştirecek araçlar tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Merkez Depolarında, 10'dan fazla iklimlendirmeli ve artı 20 derece ile eksi 20 derece arasında ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacminde iklimlendirme özelliğine sahip araç bulunuyor. Araçların tasarımı ve tedariki yine Sağlık Bakanlığı tarafından sağlandı. Son kullanıma sunulan araçlar kamuda ve muhtemelen Türkiye de ilk ATP-FRC belgesine sahip, çevre dostu soğutucu gaz kullanan ve düşük ses emisyonuna sahip iklimlendirme özelliğine sahip araçlar olarak biliniyor. İllerde ise taşıma kapasitesi bölge ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış; 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerinde olan iklimlendirme ve soğutma özelliğine sahip araçlar bulunuyor. Bu kapsamda, 2009 yılında illerde bulunan bu özellikteki araç sayısı 32 iken, bugün itibari ile bu sayı 81 ilde 223 'e ulaşmış durumda.

"SICAKLIK HEM UZAKTAN HEM DE KAYITLI ŞEKİLDE SÜREKLİ İZLENEBİLİYOR"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların güvenli bir şekilde taşınması ve dağıtımı konusunda yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara'dan çıkan araç Türkiye'nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor. Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında esasen aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı önemli. Genelde eksi 20'nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Kuru buz paketlerin içine konur ve dışarıdan sıcaklık takibi yapılarak taşıma gerçekleştiriliyor. Zaten bu, şu an birçok malzeme için yapılıyor."

"BU KONUDA TECRÜBEMİZ OLDUKÇA FAZLA"

Aşı taşınırken oluşabilecek her türlü aksilik konusunda planların olduğunu belirten Dr. Yamanoğlu, "Bu konuda tecrübemiz oldukça fazla. Araç arızası olduğunda yapacaklarımız, klima arızası olduğundaki yönetim sürecimiz bellidir. Hatta personelin hasta olması ve yola devam edememesi gibi durumları da düşünerek, farklı senaryolar için hazırlığımız halihazırda bulunuyor. İllerde zaten yeterince aracımız var. Yedek araçlarımız da var. Büyük araç gerekiyorsa en yakın noktadan onu çıkarabiliriz veya illerdeki küçük araçları 2 saat gibi kısa sürede araca ulaştırıp, aşılar bozulmadan aktarımı yapabiliriz" ifadelerini kulandı.

"BU DURUM COVİD-19'A ÖZGÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depo Sorumlusu Mustafa Topcu ise, "Bakanlığımızın illere tahsisi yapıldıktan sonra, tahsis bizim depomuza gelir. Tahsiste illere verilen rakamlara göre 10'un üzerindeki iklimlendirmeli araçlarla tüm Türkiye'ye aynı anda sevkiyat yapılıp, en kısa sürede 81 ilin deposuna teslim edilecek. Tırlarımız iklimlendirme özelliğine sahip. Artı 20 derece ve eksi 20 dereceye kadar aralıkta çalışabilen 10'un üzerinde araç, soğutma sistemine sahip, güvenli ve ısı takibi yapabilen araçlardır. Bizim normalde sadece Covid-19 aşıları için değil, diğer tüm aşılarımız için, yurtdışından ülkemize kadar gelip son kullanıcıya kadar olan ve takiben; stok, ısı konusunda aracın takibi sürekli yapılmakta zaten. Bu durum Covid-19'a özgü bir şey değil" şeklinde konuştu.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak - Son Dakika


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