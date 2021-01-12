Covid-19 aşılarının takibi "Aşıla" uygulamasında - Son Dakika

Covid-19 aşılarının takibi "Aşıla" uygulamasında

12.01.2021 12:47
Covid-19 aşılarının takibi

Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimi ve takibi için mobil uygulama geliştirdi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimi ve takibi için mobil uygulama geliştirdi. "Aşıla" isimli mobil uygulama ile Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere, aşı kayıt, takvim ve takipleri gerçekleştirilebilecek.

Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Aşıla" uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecekler. Doktorlar ve sağlık personelleri uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecekler. Vatandaşların Covid-19 aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolayca takip edilebilecek. Aynı zamanda hekimler, vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecek.

Aşıla isimli mobil uygulama https://mobilmarket.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden, Android ve IOS telefonlar için indirilebilecek.

IOS İÇİN ÖZEL AYAR GEREKİYOR

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sitede uygulamanın nasıl yükleneceğine dair bilgiler de yer aldı. IOS cihazlar için uygulama izinleri hakkında özel bir ayar gerektiğinin hatırlatıldığı sitede o ayarlar şu şekilde anlatıldı:

"1. Kullanıcılar Apple cihazlarında 'İndir' butonuna tıkladıktan sonra; 'mobilmarket.saglik.gov.tr' şunu yüklemek istiyor: 'Uygulama Adı' ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada 'Yükle' butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.

2. Cihaza indirilen uygulamaları açmaya çalışırken 'Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliştirici' uyarısı ile karşılaşırsanız; uygulamayı açmadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı kurumunun yayınladığı uygulamalar için, cihazınızın güvenli kuruluş doğrulamasını yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi (bazı modellerde 'Profiller' veya 'Aygıt Yönetimi' olarak geçmektedir) sayfasında, 'KURUMSAL UYGULAMA' başlığı altında bulunan 'T.C. SAGLIK BAKANLIGI' ifadesine tıklanır. Açılan sayfada 'Güven: T.C. SAGLIK BAKANLIGI' butonuna basıldığında karşımıza çıkan ifadede 'Güven' butonu tıklanarak cihazınızda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak erişmeniz sağlanır.

3. Cihazınızda uygulama listesine giderek indirdiğiniz uygulamayı güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz."

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Apple, IOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 aşılarının takibi 'Aşıla' uygulamasında - Son Dakika


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