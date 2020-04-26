Covid-19 aşısı bulunduğunda ülkeler arasında adil şekilde dağıtılabilir mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19 aşısı bulunduğunda ülkeler arasında adil şekilde dağıtılabilir mi? - Son Dakika Dünya

Covid-19 aşısı bulunduğunda ülkeler arasında adil şekilde dağıtılabilir mi?

6 saat önce

Covid-19 salgınından kurtulmak için umutların bağlandığı aşı bulunduğunda dünya çapındaki dağıtımının nasıl adilce yapılabileceğine dair birçok soru işareti oluştu. Dünya Sağlık Örgütü bu soruna çözüm sunabilir mi?

Covid-19 aşısı bulunduğunda ülkeler arasında adil şekilde dağıtılabilir mi?, System.String[]

Covid-19 pandemisinin yol açtığı dünya çapındaki ekonomik, sosyal ve sağlık krizinden kurtuluşun en gerçekçi yollarından biri hastalığın sebebi olan yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirecek bir aşının geliştirilmesi. Son günlerde aşı araştırmaları için büyükten küçüğe birçok ulus ellerindeki imkanları seferber ederek harekete geçti.


Ancak bir yarışa dönen aşı çalışmaları bazı soruları da beraberinde getirdi: Hükümetlerin aşı kuyruğundaki sırası nasıl belirlenecek? Buna kim karar verecek? Aşı üreten ülkelerin söz hakkı nasıl düzenlenecek? Aşı için ihale mi düzenlenecek? Zengin ülkeler şimdiden potansiyel aşıları satın alıyor olabilir mi? ya da başka bir deyişle; parayı veren düdüğü çalacak mı? Bu durumda gelişmekte olan ya da yoksul ülkeler aşıyı nasıl elde edecekler?

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:06 

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