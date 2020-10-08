- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı - Son Dakika

- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı

GAÜN Hastanesinde Covid 19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

-100 sağlık çalışanına Covid 19 aşısı uygulanacak

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde COVİD-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye'de Covid-19 aşısı için faz-3 denemelerine geçildi. Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde COVİD-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te ilk kez gerçekleştirilen aşı çalışmasının bir parçası olan korona virüs aşısı faz 3 denemeleri 100 sağlık çalışanına uygulanacak. Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 gönüllü sağlık çalışanına Covid 19 aşısını uygulayacaklarını belirterek, bugün itibariyle 5 gönüllümüze faz 3 denemeleri çerçevesinde aşı uygulandığını belirtti.

"Covid 19 aşısı Faz 3 gönüllülere aşı uygulamaya başladık""

Karaoğlan, Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı olarak Sars Cuv 2 aşısına bugün itibariyle başlamış durumdayız. Aşı olmak isteyen gönüllüler bize başvurmaktadır. Gönüllüleri bilgilendirdikten sonra aşılamaya başladık. Türkiye'de birçok merkez başladı ve başlamak üzere olan merkezler var. Bu salgının önüne geçilmesi anlamında önemli olacağını düşünüyoruz. Gönüllü 100 sağlık çalışanımızda uygulayacağız. Bugün 5 kişiye aşı yapacağız" diye konuştu.