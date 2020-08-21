Covid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Covid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor

Çin'in Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri Peru'da gerçekleştirilecek.

Çin'in Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri Peru'da gerçekleştirilecek. İlaç şirketi Snopharm Grubu Başkanı Liu Jingzhen (liu cinçın), Çin'in geliştirmekte olduğu COVID-19 aşısının dünya çapında erişilebilir olacağını ve uygun fiyattan satılacağını açıkladı. Klinik denemelerin nisan ayında başladığını belirten Jingzhen, konuyla ilgili tüm hazırlıkların bittiğini söyledi. Bu çalışmalar kapmasında Perudaki iki üniversite ile işbirliği yapıldı. Üçüncü aşama tamamlanınca aşı dünya kamuoyuna sunulacak. Pekin ve Wuhan'daki tesislerde yılda 200 milyon aşı üretilecek. Sağlıklı insanları virüsten korumak için satılacak olan aşılar herkesin ulaşabileceği seviyede ekonomik olacak. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:42

Kaynak: İHA

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