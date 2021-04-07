Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika

Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi

07.04.2021 19:09

Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi -60 yaşındaki Zeynep Kutluay: "Buraya aşı için geldim, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı" Elazığ'da Covid-19 aşısı için gittiği aile sağlık merkezinde, öneri üzerine Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi tarama testi yaptıran...

Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi

-60 yaşındaki Zeynep Kutluay: "Buraya aşı için geldim, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı"

ELAZIĞ - Elazığ'da Covid-19 aşısı için gittiği aile sağlık merkezinde, öneri üzerine Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi tarama testi yaptıran 60 yaşındaki Zeynep Kutluay'a meme kanseri teşhisi kondu. Erken tanı ile hastalığı tespit edilen ve kısa sürede sağlığına kavuşan Kutluay, herkesi kanser tarama testi yapmaya davet etti.

3 çocuk 7 torun sahibi Zeynep Kutluay (60), 3 Mart'ta Covid-19 aşısı için gittiği Aile Sağlık Merkezi'nde bir doktorun daveti üzerine kanser tarama testi yaptırdı. KETEM'de yapılan kontroller sonucunda Kutluay'ın, erken evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulan Kutluay, 26 Mart tarihinde ameliyata alınarak, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Erken teşhisin öneminin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekim Uzman Dr. Pınar Tepe, " Bilindiği üzere dünyada da ülkemizde kanser çok ciddi bir sorun. Ulusal tarama programı kapsamında da sağlık kuruluşlarımızda KETEM Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlığı merkezlerimizde 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızın meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş aralığında kadın ve erkeklerimize kalın bağırsak kanseri için taramalarımız devam etmektedir. Bu hizmeti halkımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bunun en güzel örneği Zeynep hanımdır. Çünkü Zeynep hanım 60 yaş civarında olup sadece tarama grubunda olduğu için hiçbir şikayeti olmadan kurumumuza başvurdu. Bu sayede erken tanı aldı. Şuanda tedavisi gayet güzel devam etmektedir. Devamında da daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden ücretsiz olan bu hizmeti erken dönemde sizlerde de böyle bir hatalık varsa erken dönemde tedavi olabilmek için KETEM, Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlık merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Yaşadığı süreci aktaran Zeynep Kutluay, " Buraya aşı için geldim. Genel tarama yapmaları gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Benim hiçbir rahatsızlığım da yoktu, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı. Doktorlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ederim, hükümetimiz bize çok iyi bakıyor. Daha önceden hiçbir rahatsızlığım yoktu, burada böyle bir hastalığımın olduğunu gördüm ve burada müdahale ettiler. Çok şükür şifasını da gördüm. Tedaviyi ücretsiz bir şekilde yapıyorlar, herkesi de buraya bekliyorum. Gelip görünsünler. Zor bir hastalık Allah kimseye vermesin ama dermanını da burada buluyorsun" diye konuştu.

Zeynep Kutluay'ın oğlu Özer Kutluay ise " Annem, 3 Mart'ta buraya Covid-19 aşısı olmaya geldiği gün burada bir tarama yapalım dediler. KETEM'in özel isteği üzerine tarama sonucunda çok küçük bir parça hissedildiği söylendi. Bunun üzerine biz de Fethi Sekin Şehir Hastanesine gittiğimiz zaman orada bir parçanın olduğu tespiti yapıldı. Gerekli tetkikler sonucunda da ameliyata karar verildi ve soncunda o parça alındı. Şuan herhangi bir sorun ve sıkıntısı yok. Allah, buradakilerden razı olsun. Özverili çalışmalarıyla erken teşhis ile annemin kurtarılmasına vesile oldular. O süreci de basit atlatmış oldu. Şuan sadece ufak bir ilaç tedavisi görecek. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntısının olmadığı söylendi. Covid-19 sürecinde sağlığımız tehlike altında ama başka şeyleri de aksatmamız lazım. Tüm vatandaşlarımızdan buradaki yapılan çalışmalara destek vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi
Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi
Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi
Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi

Koronavirüs, Kanser, Elazığ, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi - Son Dakika


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