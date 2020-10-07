Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: "Bu bir insanlık vazifesi" - Son Dakika

Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: "Bu bir insanlık vazifesi"

07.10.2020 17:17

Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: "Bu bir insanlık vazifesi" Çin'den gelen Covid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki Faz-3 deneme çalışmalarına Ankara Şehir Hastanesinde de başlandı.

Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: "Bu bir insanlık vazifesi"

ANKARA - Çin'den gelen Covid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki Faz-3 deneme çalışmalarına Ankara Şehir Hastanesinde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel de gönüllüler arasında yer aldı.

Türkiye'de, geçen günlerde yerli Covid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlanmıştı. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Bu kapsamda Çin'den gelen Covid-19 aşısının Faz-3 denemelerine Ankara Şehir Hastanesi de katıldı. Deneme aşısının ilk gönüllüleri arasında hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel de yer aldı.

"Aşılanan gönüllülerden biri de benim"

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, "Biliyorsunuz Çin'de, Amerika'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyordu. Aynı zamanda ülkemizde de yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Onlarında belli bir düzeye geldiğini geçen hafta Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Ama bu arada şuan da bir adım daha önde görülen uluslararası çalışmalar vardı. Bu çalışmalardan biri de Çin'e ait. Çin'in Faz-1, Faz-2 çalışmalarını tamamlayıp da Faz-3 düzeyine gelmiş ürününün de uluslarası çalışma ayaklarından biri de Türkiye. Türkiye'de çeşitli merkezlerde biliyorsunuz bu çalışmalar yapılıyordu ve bizim hastanemiz de bu merkezlerden bir tanesiydi. Dün itibariyle arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdiler. Biz de ilk aşılanmalarımıza başladık, o aşılanan gönüllülerden biri de benim" şeklinde konuştu.

"Aslında bir kişinin aşı olduğu takdirde ne kadar koruyuculuğa kavuşacağını ölçmeye çalışıyoruz"

Aşının virüse karşı en büyük koruyuculardan biri olduğunu ve bu bağlamda çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirten Başhekim Surel, "Her gönüllü olmak isteyen de çalışmaya dahil olamıyor. Çünkü korona virüs ile karşılaşmamış olması ve herhangi bir şekilde antikoru olmaması gerekiyor. Yani hiç virüsle karşılaşmamış bir kişinin aşı olduğu, bu ürünü kullandığı takdirde ne kadar koruyuculuğa kavuşacağını aslında ölçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla gönüllü olanlar arasında bu kişilere yapılan belirli testlerle, antikor testi, antijen testi gibi. Her hangi bir şekilde korona virüs ile karşılaşmadığı tespit edilen, bağışıklık sistemi ile ilgili her hangi bir problem taşımayan kişilerden ön kayıt alınıyor ve bu kişilere çalışma dahilinde belli ürünler uygulanıyor. Bu ürünlere dair de biz aşıyı yapan merkez tarafından, bilim adamlarımız tarafından günlük aranıyoruz. Günlük ateş kayıtlarımız alınıyor. Yine çağrı merkezi tarafından sürekli semptomlarımız sorgulanıyor. Dün sıfırıncı gündü. 14'üncü, 28'inci, 42'inci ve 60'ıncı gün gibi kontrol günlerimiz var. O günlerde hem muayeneler yapılacak hem de kan testleri yapılacak ve netice de bu ürünün insan vücudunda kullanıldığında ne kadar etkin olduğuna dair bir veri ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Bu bir insanlık vazifesi"

Bu çalışmaya gönüllü olmayı insanlık vazifesi olarak gördüğünü belirten Başhekim Surel, "Bu bir insanlık vazifesi. Böyle bir imkan doğunca da mutlu olduk işin açıkçası. Dışarıda olsaydı bu kadar rahat gidemeyecektik belki ama aşı çalışmasının bir ekibi de bizim bünyemizde olunca, ekipteki hocalarımıza müracaat ettik kendileri de ön kaydımızı aldılar. Evvela testlerimiz yapıldı. Hem PCR testi yapıldı hem daha evvel virüsle karşılaşıp karşılaşmadığıma dair antikor testi yapıldı. Kan değerlerim, tetkik değerlerim uygun geldiği için de çalışmaya dahil edildim. Dün de davet ettiler aşılama için. Dün de ilk aşımızı olduk. İnşallah hayırlara vesile olur hem ülkemiz hem de insanlık için" diye konuştu.

Aşı deneme uygulamaları Türkiye'de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının ülkemizde 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor.

Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: Bu bir insanlık vazifesi
Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: Bu bir insanlık vazifesi
Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: Bu bir insanlık vazifesi
Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: Bu bir insanlık vazifesi
Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: Bu bir insanlık vazifesi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olan Başhekim Surel: 'Bu bir insanlık vazifesi' - Son Dakika

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