Covid-19 aşısı olacak gruplar belli oldu - Son Dakika

Covid-19 aşısı olacak gruplar belli oldu

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olacak grupların detaylarını yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu sayfası üzerinden yayınladığı şemaya göre aşılama 4 aşamada gerçekleşecek. Aşı uygulanacak grup sıralaması şu şekilde açıklandı:

1. aşamada yer alanlar

1. Aşamada aşı olacaklar kendi içerisinde A, B ve C olmak üzere 3'e ayrıldı. A grubundakiler şu şekilde:

Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil).

B grubunda yer alanlar ise şöyle:

Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar.

C grubu ise 65 yaş üstü bireyler yer alıyor. Onlar da kendi içlerinde 85 yaş üstü bireyler öncelikli olmak üzere sırayla 65 yaş üzeri tüm bireyleri kapsayacak şekilde aşılarını olabilecek.

2. aşamada yer alanlar

A grubunda, Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler içerisinde yer alan; Milli Savunma Bakanlığı çalışanları, İçişleri Bakanlığı çalışanları, kritik görevdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı çalışanları, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.

B grubunda ise öncelik sırasına göre; 60-64 yaş arası bireyler, 55-59 yaş arası bireyler, 50-54 yaş arası bireyler yer alıyor.

3. aşamada yer alanlar

A grubunda, kronik hastalığı olan 50 yaş altı kişilerden başlamak üzere sırasıyla; 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler, 18-29 yaş arası bireyler yer alıyor.

B grubunda ise 50 yaş altı diğer gruplar sırasıyla; 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler, 18-29 yaş arası bireyler olarak tanımlanıyor.

4. aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alıyor.