Son dakika haberi! Covid-19 aşısı olmak istemeyen öğretmeni, Bakan Koca ikna etti (2) - Son Dakika

Covid-19 aşısı olmak istemeyen öğretmeni, Bakan Koca ikna etti (2)

'BİR BAKANIN ÖZVERİYLE ÇALIŞMASINI GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısı olması için ikna ettiği, anaokulu öğretmeni Nesrin Sezgin'in kızı, üniversite öğrencisi İrem Sezgin (25) DHA'ya konuştu. Sezgin, annesinin aslında aşı karşıtı olmadığını; ancak sosyal medyada okuduğu haberlerden etkilenip, tedirginlik yaşadığını söyledi. Sezgin, "Aşı sırası geldiğini görmüştüm ama kendince gerek görmüyordu. 'Oluruz' diyerek bir geçiştirme durumu vardı. Daha sonra teyzem araya girdi, ikna etmeye çalıştı. Ne yaptıysak ikna edemedik. Ben bir evlat olarak tedirginliğimden dolayı aşı olmasını istedim. Endişem arttığı için öyle bir paylaşımda bulundum. Bakan Koca'ya kadar ulaşabileceğini düşünmemiştim. Annemin tweet attığımdan haberi yoktu. Sağlık Bakanlığı bana ulaştıktan sonra haberi oldu. Bir vatandaş olarak aslında çok mutluyum, bu olay çok gurur verici. Bir bakanın bizim için bu kadar özveri ile çalışmasını görmek mutluluk verici. Annem aşı olduğu için içim bir nebze daha rahat. Maske, mesafe, hijyen kurallarını elden bırakmayacağız, tedbirlere devam edeceğiz; ama aşı olmasının da vicdan rahatlatıcı etkisinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

'SIRASI GELENİN AŞI OLMASI GEREKİYOR'

Sosyal medyadan olumlu dönüşler aldığını belirten İrem Sezgin, "Annem ve çevresinden geri dönüşler oldu. 'Nesrin hanım siz olduysanız biz de oluruz' gibi geri dönüşler alıyoruz. En azından kendi yakın çevremizden bu şekilde geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti. Biz bütün büyüklerimizi aşıladık. Yaşı gelen herkes aşı oldu. Sadece annemin 'İhtiyacı olan insanlar aşılansın' diye bir bekleyişi vardı. Ben aşı olacağım. Şu an yüksek yaş grupları aşılanıyor. Gençlere henüz sıra gelmedi. Hepsinin birer anne- baba olduklarını düşünüyorum. Bir evlat olarak hiçbir anne- babanın geride evlatlarının taşıyamayacağı 'keşkeler' bırakmasını istemem. 'Keşke aşılasaydık' ya da 'Keşke biraz daha ikna etmeye çalışsaydık' gibi bir yük bırakmasınlar evlatlarına. Aşı sonuç olarak toplumsal bir sorumluluğumuz. Aşı sırası gelen aşılanmadığı zaman süreç aslında yavaşlayıp aksıyor. Bu sürecin yavaşlamasının ben kul hakkı olduğunu düşünüyorum. En azından aşı sırası gelenin aşı olması gerekiyor" diye konuştu.