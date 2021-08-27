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Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika

Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor

27.08.2021 09:22

Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor Anne ve babasıyla yoğun bakımda tedavi gören Bedia Aslankeleş: "Bakanımız Fahrettin Koca'yı dinlemediğim için çok pişmanım" Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Covid-19 Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor...

Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor

Anne ve babasıyla yoğun bakımda tedavi gören Bedia Aslankeleş:

"Bakanımız Fahrettin Koca'yı dinlemediğim için çok pişmanım"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Covid-19 Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş:

"Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ı aşısız"

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde bir süredir anne ve babasıyla korona virüs tedavisi gören Bedia Aşankeleş, Bakan Fahrettin Koca'yı dinlemediği için çok pişman olduğunu belirterek, aşı olmayanlara çağrıda bulundu.

Son zamanlarda korona virüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesi hastanelerdeki yoğunluğun da artmasına neden oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan ve neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların tedavisi sürüyor. Burada solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören İpek Manto, iki gündür yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini ifade ederken, Bedia Aşankeleş ise aşı olmadıkları için aynı hastanede anne ve babasıyla birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü söyledi. Aşı olmadıkları için pişman olduklarını söyleyen hastalar, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak bir an önce aşı olmalarını istedi.

"Annem ve babam da yoğun bakım servisinde yatıyor"

Aynı hastanede anne ve babasıyla Covid-19 yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş, "Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi. Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babamda yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar da aşı olmadılar. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz. Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor" dedi.

"Aşı olmadığım için çok pişmanım"

Covid-19 yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto da, "Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise korona virüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir" diye konuştu.

"Yoğun bakımda yatanların yüzde 90'ı aşısız"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Covid-19 Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş ise yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ının aşısız olduğunu söyledi. Kızıltaş, "Son iki gündür 35'e yakın hastamız var. Bunlardan ikisi aşılı, diğerleri tamamen aşısız. Zaman zaman yoğun bakım servislerinde yaptığımız vizitler sırasında hastalarımızın özellikle aşı olmadıkları için hastanede yattıklarına ve pişmanlık duyduklarına şahit oluyoruz. Aşı karşıtlığı maalesef toplumumuzun belli bir kesimi tarafından yapılıyor. Oysa bizim bu hastalıkla mücadelemizde en etkili silahımız aşı. 3 hafta öncesine göre aşı oranlarımız çok düşük bir seviyedeydi ama son günlerde bakanlığımızın saha koordinatörleri ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleriyle aşı oranı yüzde 69'a yükseldi. Batı oranına göre aşı oranımız hala düşük, bunu da hep beraber insanları bilinçlendirip aşı karşıtlığı yapan insanların söylediklerinin gerek dışı olduğunu gösterip aşı oranlarını yükseltmeliyiz. Toplum bağışıklığından söz edebilmemiz için aşılama oranının yüzde 80'e çıkması gerekmektedir. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Aynı ailede ve aynı ortamda bulunan insanlardan birinin hasta olması diğerlerine de bulaşmasına sebep oluyor. Aynı aile içinde aşılı olan vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadığını, aşı olmayanların bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Covid-19 hastalığıyla tek mücadelemiz aşıdır. Zamanında aşılarımızı yaptırıp, çevremizi bu konuda bilinçlendirip, aşı olma konusunda insanları teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor
Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor
Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor
Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor

COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Van, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19 aşısı olmayan aile yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika


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